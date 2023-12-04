6 базових речей, які підходять до будь-якого образа

Базові речі - це основа будь-якого гардероба, з ними можна поєднати різні стилі, створювати цікаві або класичні образи та виглядати стильно.
А про те, які саме базові речі мають бути у вашому гардеробі, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на модний Telegram-канал “Кутюр”.
Кожна жінка повинна мати у гардеробі кілька класичних, базових речей, які стануть гарною основою для створення різних образів. Вони можуть бути повсякденними та святковими. Образами на вихід, для зустрічі з друзями або ж навіть спортивні.
6 базових речей, які стануть основою будь-якого гардероба (фото: Freepik)
Саме база дозволяє комбінувати речі так, щоб це виглядало стильно, цікаво та під будь-який настрій. Існує кілька речей, з якими це цілком можливо:
Отже, базовий гардероб - додає у ваше життя простоту, комфорт та демонструє все те, що ви любите, як живете, яке ваше бачення стилю та вподобання.
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