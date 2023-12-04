6 базовых вещей, которые подходят к любому образу

Базовые вещи - это основа любого гардероба, с ними можно сочетать разные стили, создавать интересные или классические образы и выглядеть стильно.
А о том, какие именно базовые вещи должны быть в вашем гардеробе, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на модный Telegram-канал "Кутюр".
Каждая женщина должна иметь в гардеробе несколько классических базовых вещей, которые станут хорошей основой для создания различных образов. Они могут быть обычными и праздничными. Образами на выход, для встречи с друзьями или даже спортивные.
6 базовых вещей, которые станут основой любого гардероба (фото: Freepik)
Именно база позволяет комбинировать вещи так, чтобы это выглядело стильно, интересно и под любое настроение. Существует несколько вещей, с которыми это вполне возможно:
Итак, базовый гардероб - добавляет в вашу жизнь простоту, комфорт и демонстрирует все то, что вы любите, как живете, каково ваше видение стиля и предпочтения.
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