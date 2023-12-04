6 базовых вещей, которые подходят к любому образу

Базовые вещи - это основа любого гардероба, с ними можно сочетать разные стили, создавать интересные или классические образы и выглядеть стильно.

А о том, какие именно базовые вещи должны быть в вашем гардеробе, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на модный Telegram-канал "Кутюр".

6 базовых вещей, которые подходят к любому гардеробу

Каждая женщина должна иметь в гардеробе несколько классических базовых вещей, которые станут хорошей основой для создания различных образов. Они могут быть обычными и праздничными. Образами на выход, для встречи с друзьями или даже спортивные.

6 базовых вещей, которые станут основой любого гардероба (фото: Freepik)

Именно база позволяет комбинировать вещи так, чтобы это выглядело стильно, интересно и под любое настроение. Существует несколько вещей, с которыми это вполне возможно:

белая рубашка отлично подходит к более классическому стилю офисного стиля. Белая рубашка хорошо сочетается с шортами, брюками, юбками, платьями, джинсами и т.д. Ее можно надеть под пиджак, косуху, жилетку. А свободная рубашка дополнит множество ваших образов.

джинсы палаццо, клеш или брюки свободного кроя подходят абсолютно под любой верх: гольф, свитер, футболку, топ, жакеты.

лонгслив - еще одна универсальная вещь, чтобы носить с джинсами, классическими брюками, комбинировать с платьями или жилетами.

Трикотажное платье является незаменимым элементом многослойных образов. Сейчас обязательно приобретите платье длины макси, которое является трендовым в этом сезоне.

теплый свитер оверсайз отлично сочетается с кожаным низом, это могут быть брюки, шорты. А также можно совместить с юбками или платьями. Выбирайте базовые цвета или полосатые принты.

юбка макси может сделать любой ваш образ элегантным и интересным. Юбки могут быть разными: классическая, плиссированная или джинсовая, с разрезом или без него.

Итак, базовый гардероб - добавляет в вашу жизнь простоту, комфорт и демонстрирует все то, что вы любите, как живете, каково ваше видение стиля и предпочтения.