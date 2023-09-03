6 600 грн від ООН ще можна отримати чи вже пізно? Що треба знати про грошову допомогу

Постраждалі внаслідок російської агресії українці можуть отримати від Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) багатоцільову грошову допомогу в розмірі 6 600 грн. Ця сума "розбивається" на три місяці на члена родини, проте виплата здійснюється одним платежем.
Що треба знати про грошову допомогу від ООН, а також хто і як може її отримати, читайте далі в матеріалі Styler.
Нині УВКБ ООН залишається однією з небагатьох міжнародних гуманітарних організацій, яка продовжує виплачувати грошову допомогу постраждалим від війни українцям.
Згідно з інформацією на сайті організації, гроші виплачують з метою допомогти нашим громадянам із задоволенням нагальних потреб: тимчасовим житлом, харчуванням та предметами особистої гігієни.
Розмір допомоги:
Отже, в цілому виходить 6 600 грн на особу.
Уточнюється, що програма є доповненням до національної системи соціального захисту та соціальної допомоги.
Зареєструватись у програмі можуть:
Водночас претендувати на грошову допомогу від ООН мають право українці, які:
Критерії вразливості:
Заявки на одноразову грошову виплату приймаються у пунктах реєстрації благодійного фонду "Право на захист", який є партнером УВКБ ООН в Україні.
При цьому необхідно пройти співбесіду - з метою визначення, чи відповідаєте ви критеріям вразливості.
"Про невідповідність критеріям вразливості особи будуть проінформовані співробітником партнерської організації вже після співбесіди у центрі збирання даних", - наголосили в УВКБ ООН.
Уточнюється, що особи, які відповідають усім необхідним вимогам, будуть перенаправлені на збір особистих даних про кожного члена родини, які приїхали разом.
Це можуть бути:
Наголошується, що для збирання даних повинні бути присутні всі члени домогосподарства (сім'ї).
Якщо член сім'ї не може прийти до центру збирання даних через обмежену мобільність, ця людина/родина буде перенаправлена на дистанційну реєстрацію.
Під час реєстрації кожен член родини повинен мати при собі:
Крім того, потрібна гривнева банківська картка головного заявника.
Чекати на розгляд заявки доведеться щонайменше місяць. Відповідь прийде у вигляді SMS-повідомлення. Водночас якщо минуло вже понад два місяці, а виплати немає, потрібно повторно звернутися до пункту реєстрації.
Всі гроші разом (на кожного члена сім'ї за три місяці) можна отримати:
З усіма подробицями щодо програми та способів отримання коштів можна детальніше ознайомитись на сайті УВКБ ООН.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні запрацював проект ООН із доплат пенсіонерам.
Повідомлялося також, що ООН збирає майже 270 млн доларів для підтримки України взимку.