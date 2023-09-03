6 600 грн від ООН ще можна отримати чи вже пізно? Що треба знати про грошову допомогу

Що відомо про програму

Нині УВКБ ООН залишається однією з небагатьох міжнародних гуманітарних організацій, яка продовжує виплачувати грошову допомогу постраждалим від війни українцям.

Згідно з інформацією на сайті організації, гроші виплачують з метою допомогти нашим громадянам із задоволенням нагальних потреб: тимчасовим житлом, харчуванням та предметами особистої гігієни.

Розмір допомоги:

базується на сумі прожиткового мінімуму (прогнозованого на квітень 2022 року)

становить 2 220 грн на кожного члена родини (на місяць)

покриває тримісячний період

Отже, в цілому виходить 6 600 грн на особу.

Уточнюється, що програма є доповненням до національної системи соціального захисту та соціальної допомоги.

Хто має право на допомогу

Зареєструватись у програмі можуть:

внутрішньо переміщені особи (ВПО) від 24 лютого 2022 року

постраждалі внаслідок воєнних дій від 24 лютого (у Дніпропетровській, Полтавській, Одеській, Запорізькій, Кіровоградській, Черкаській, Харківській, Чернігівській, Сумській, Миколаївській та Херсонській областях)

люди, які повернулись до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення до іншої області/країни (через військові дії від 24 лютого 2022 року)

Водночас претендувати на грошову допомогу від ООН мають право українці, які:

не отримували подібної допомоги раніше (від УВКБ ООН чи інших організацій)

мають місячний дохід менше ніж 5 400 грн на одного члена родини

відповідають так званим "критеріям вразливості" (одному, або декільком)

Критерії вразливості:

родина, яка має лише одного з батьків (або батько, або мати) з одним або більше дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше)

родина, яку очолює одна самотня / кілька самотніх осіб похилого віку (55 років і старше) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років

родина з однією або кількома особами з особливими потребами (інвалідність, хронічні захворювання тощо)

прийомні сім’ї, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками (документально підтверджені)

особи, що постраждали в наслідок руйнуванням дамби Каховської ГЕС

Як оформити заявку

Заявки на одноразову грошову виплату приймаються у пунктах реєстрації благодійного фонду "Право на захист", який є партнером УВКБ ООН в Україні.

При цьому необхідно пройти співбесіду - з метою визначення, чи відповідаєте ви критеріям вразливості.

"Про невідповідність критеріям вразливості особи будуть проінформовані співробітником партнерської організації вже після співбесіди у центрі збирання даних", - наголосили в УВКБ ООН.

Уточнюється, що особи, які відповідають усім необхідним вимогам, будуть перенаправлені на збір особистих даних про кожного члена родини, які приїхали разом.

Це можуть бути:

голова родини

дружина/чоловік

його/її діти (до 23 років)

його/її батьки

його/її дідусь і бабуся, що перебувають на утриманні (в іншому випадку вони мають бути зареєстровані окремо)

Наголошується, що для збирання даних повинні бути присутні всі члени домогосподарства (сім'ї).

Якщо член сім'ї не може прийти до центру збирання даних через обмежену мобільність, ця людина/родина буде перенаправлена на дистанційну реєстрацію.

Перелік необхідних документів

Під час реєстрації кожен член родини повинен мати при собі:

ідентифікаційний код (реєстраційний номер облікової картки платника податків - РНОКПП)

паспорт громадянина України (або інші документи, що посвідчують особу)

довідку ВПО (за наявності)

свідоцтво про народження дітей (за необхідності)

документ, що посвідчує законну опіку над дитиною (за необхідності)

посвідчення/медичну довідка у разі інвалідності або хронічного захворювання (за необхідності)

Крім того, потрібна гривнева банківська картка головного заявника.

Чекати на розгляд заявки доведеться щонайменше місяць. Відповідь прийде у вигляді SMS-повідомлення. Водночас якщо минуло вже понад два місяці, а виплати немає, потрібно повторно звернутися до пункту реєстрації.

Коли і як можна отримати гроші

Всі гроші разом (на кожного члена сім'ї за три місяці) можна отримати:

шляхом переказу на банківський рахунок, вказаний під час реєстрації (через фінансову установу Rapyd)

через Western Union (для тих сімей, які не мають банківського рахунку)

через мобільний додаток Vibrant

через систему грошових переказів MoneyGram

З усіма подробицями щодо програми та способів отримання коштів можна детальніше ознайомитись на сайті УВКБ ООН.