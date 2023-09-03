6 600 грн от ООН еще можно получить или уже поздно? Что нужно знать о денежной помощи

Пострадавшие от российской агрессии украинцы могут получить от Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) многоцелевую денежную помощь в размере 6 600 грн. Эта сумма "разбивается" на три месяца на члена семьи, однако выплата производится одним платежом.
Что нужно знать о денежной помощи от ООН, а также кто и как может ее получить, читайте дальше в материале Styler.
В настоящее время УВКБ ООН остается одной из немногих международных гуманитарных организаций, которая продолжает выплачивать пособие пострадавшим от войны украинцам.
Согласно информации на сайте организации, деньги выплачивают с целью помочь нашим гражданам с удовлетворением неотложных потребностей: временным жильем, питанием и предметами личной гигиены.
Размер помощи:
Итак, в общей сложности получается 6 600 грн на человека.
Уточняется, что программа является дополнением к национальной системе социальной защиты и социальной помощи.
Зарегистрироваться в программе могут:
В то же время, претендовать на денежную помощь от ООН имеют право украинцы, которые:
Критерии уязвимости:
Заявки на единоразовую денежную выплату принимаются в пунктах регистрации благотворительного фонда "Право на защиту", который является партнером УВКБ ООН в Украине.
При этом необходимо пройти собеседование - с целью определения, отвечаете ли вы критериям уязвимости.
"О несоответствии критериям уязвимости люди будут проинформированы сотрудником партнерской организации уже после собеседования в центре сбора данных", - подчеркнули в УВКБ ООН.
Уточняется, что лица, отвечающие всем необходимым требованиям, будут перенаправлены на сбор личных данных о каждом члене семьи, приехавшем вместе.
Это могут быть:
Отмечается, что для сбора данных должны присутствовать все члены домохозяйства (семьи).
Если член семьи не может прийти в центр сбора данных из-за ограниченной мобильности, этот человек/семья будет перенаправлен на дистанционную регистрацию.
При регистрации каждый член семьи должен иметь при себе:
Кроме того, нужна гривневая банковская карта главного заявителя.
Ждать рассмотрения заявки придется не меньше месяца. Ответ придет в виде SMS-сообщения. В то же время, если прошло уже более двух месяцев, а выплаты нет, нужно повторно обратиться в пункт регистрации.
Все деньги вместе (на каждого члена семьи за три месяца) можно получить:
Со всеми подробностями относительно программы и способов получения средств можно ознакомиться на сайте УВКБ ООН.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине заработал проект ООН по доплатам пенсионерам.
Сообщалось также, что ООН собирает около 270 млн долларов для поддержки Украины зимой.