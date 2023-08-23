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ООН збирає майже 270 млн доларів для підтримки України взимку

Нью-Йорк, Середа 23 серпня 2023 10:44
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ООН збирає майже 270 млн доларів для підтримки України взимку Фото: ООН збирає гроші для підтримки України взимку (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

ООН разом з донорами збирає кошти для підтримки України у холодний період. Йдеться про суму у 268 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника ООН Стефана Дюжарріка.

"Ми разом з партнерами розпочали ініціативу із закликом зібрати 268 млн доларів США, щоб підтримати понад 1,3 млн осіб конкретною допомогою в найближчі зимові місяці", - заявив він.

Речник додав у коментарі журналістам, що внаслідок війни в Україні серйозно пошкоджені будинки, енергетичну, газову інфраструктуру, водозабезпечення. Це, як зазначив Дюжаррік, "наражає мільйони людей на надзвичайний ризик під час холодної пори року, яка в Україні зазвичай починається в жовтні й триває до березня", а температура повітря може опускатися до -30 градусів.

"На цю зиму ми з нашими партнерами в першу чергу будемо проводити аварійні ремонти будинків у прифронтових населених пунктах. Також надамо одяг, опалювальні прилади та інші зимові речі", - сказав Дюжаррік.

За його словами, ООН буде надавати пріоритет ремонтам у центах, де розміщуються переселенці, а також виплатам фінансової допомоги. Гуманітарні організації допомагатимуть з ремонтом муніципальних систем опалення

"Розрахунки щодо потреб у допомозі ґрунтуються на досвіді минулої зими, коли гуманітарні організації надали подібні послуги 2,2 млн осіб і доставили понад 4 тисяч генераторів в умовах гострої енергетичної кризи", - пояснив речник.

Ситуація зі світлом в Україні

Варто зазначити, що після масових обстрілів енергосистеми України з боку окупантів восени та взимку ситуація зі світлом стабілізувалася. Проте енергетики попереджають, що зима цього року може бути складною через нові атаки ворога.

Також у Генштабі ЗСУ повідомляли, що росіяни намагаються налагодити виробництво ракет, щоб у холодний період знову обстрілювати Україну.

Зараз українців закликають заощаджувати електроенергію у пікові години - з 16:00 до 23:00, оскільки енергетична система та деякі об'єкти ще повністю не відновилися.

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