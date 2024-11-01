59-річна жінка поділилася двома способами, як вона підтримує молодість без ботокса

59-річна жінка вразила мережу молодістю свого обличчя, адже виглядає вона в два рази менше свого віку. За її словами, вона не робить ін'єкції, зокрема ботокс.

В чому секрет свіжого вигляду жінки, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok Джованни Гереншнер.

Що робить 59-річна жінка для краси обличчя?

Відео Джованни стало вірусним після того, як оприлюднила свої секрети догляду за шкірою.

Короткий ролик користувачі переглянули понад 11,1 мільйона разів.

Жінка розказала про простий режим, який, як вона стверджує, допоміг їй зберегти форму обличчя без зморшок майже без ознак старіння.

"Разом із здоровим харчуванням, фізичними вправами, керуванням стресом і простим життям я відчуваю, що мені вдалося трохи довше запобігти процесу старіння. Я не використовую ні ботокс, ні філери та не робила операцій", - розказала Джованна.

Джованна вживає воду з сіллю та бульйон на кістках (Скриншот)

Ентузіастка догляду за шкірою пояснює свій молодий вживання бульйону на кістках, зволоженням за допомогою води та кельтської солі, третиноїну та регулярного мікропілінгу.

В Італії, звідки вона родом, бульйон на кістках називають бродо.

"Мій тато постійно готував бродо, і він насичений колагеном - білком, який відповідає за пружні шкіру. Кельтська сіль і вода також є необхідними для мене, щоб залишатися зволоженою Я беру лише одну маленьку крихту під язик і п’ю трохи води, але роблю це кілька разів протягом дня", - зізналася Гереншнер.