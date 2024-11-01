59-летняя женщина поделилась двумя способами, как она поддерживает молодость без ботокса
59-летняя женщина поразила сеть молодостью своего лица, ведь выглядит она в два раза меньше своего возраста. По ее словам, она не делает инъекции, в частности ботокс.
В чем секрет свежего вида женщины, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok Джованни Гереншнер.
Что делает 59-летняя женщина для красоты лица?
Видео Джованни стало вирусным после того, как обнародовала свои секреты ухода за кожей.
Короткий ролик пользователи просмотрели более 11,1 миллиона раз.
Женщина рассказала о простом режиме, который, как она утверждает, помог ей сохранить форму лица без морщинок почти без признаков старения.
"Вместе со здоровым питанием, физическими упражнениями, управлением стрессом и простой жизнью я чувствую, что мне удалось немного дольше предотвратить процесс старения. Я не использую ни ботокс, ни филеры и не делала операций", - рассказала Джованна.
Джованна употребляет воду с солью и бульон на костях (Скриншот)
Энтузиастка ухода за кожей объясняет свое молодое употребление бульона на костях, увлажнением с помощью воды и кельтской соли, третиноина и регулярного микропилинга.
В Италии, откуда она родом, бульон на костях называют бродо.
"Мой папа постоянно готовил бродо, и он насыщен коллагеном - белком, который отвечает за упругую кожу. Кельтская соль и вода также необходимы для меня, чтобы оставаться увлажненной Я беру лишь одну маленькую крошку под язык и пью немного воды, но делаю это несколько раз в течение дня", – призналась Гереншнер.
@gigi__333
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