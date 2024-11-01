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59-летняя женщина поделилась двумя способами, как она поддерживает молодость без ботокса

Пятница 01 ноября 2024 19:35
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59-летняя женщина поделилась двумя способами, как она поддерживает молодость без ботокса В чем секрет молодости 59-летней женщины (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

59-летняя женщина поразила сеть молодостью своего лица, ведь выглядит она в два раза меньше своего возраста. По ее словам, она не делает инъекции, в частности ботокс.

В чем секрет свежего вида женщины, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok Джованни Гереншнер.

Что делает 59-летняя женщина для красоты лица?

Видео Джованни стало вирусным после того, как обнародовала свои секреты ухода за кожей.

Короткий ролик пользователи просмотрели более 11,1 миллиона раз.

Женщина рассказала о простом режиме, который, как она утверждает, помог ей сохранить форму лица без морщинок почти без признаков старения.

"Вместе со здоровым питанием, физическими упражнениями, управлением стрессом и простой жизнью я чувствую, что мне удалось немного дольше предотвратить процесс старения. Я не использую ни ботокс, ни филеры и не делала операций", - рассказала Джованна.

59-летняя женщина поделилась двумя способами, как она поддерживает молодость без ботоксаДжованна употребляет воду с солью и бульон на костях (Скриншот)

Энтузиастка ухода за кожей объясняет свое молодое употребление бульона на костях, увлажнением с помощью воды и кельтской соли, третиноина и регулярного микропилинга.

В Италии, откуда она родом, бульон на костях называют бродо.

"Мой папа постоянно готовил бродо, и он насыщен коллагеном - белком, который отвечает за упругую кожу. Кельтская соль и вода также необходимы для меня, чтобы оставаться увлажненной Я беру лишь одну маленькую крошку под язык и пью немного воды, но делаю это несколько раз в течение дня", – призналась Гереншнер.

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Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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