ua en ru
Пт, 28 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

58-річна Ольга Сумська показала чесне фото без макіяжу

П'ятниця 28 березня 2025 11:39
UA EN RU
58-річна Ольга Сумська показала чесне фото без макіяжу Ольга Сумська (фото: instagram.com/olgasumska)
Автор: Катерина Собкова

Відома українська акторка театру і кіно Ольга Сумська, яка нещодавно помирилася зі старшою сестрою Наталею, показала, який вигляд має у свої 58 років без макіяжу і фільтрів.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram.

Сумська показала природну красу

Свою публікацію вона приурочила до Дня театру, який святкували вчора, 27 березня.

"З днем театру, наші дорогі глядачі! Спасибі, що ви у нас є! Це таке щастя для актора в цей тривожний час! Колеги, яскравих прем'єр під мирним небом!" - ідеться в повідомленні.

На фото актриса, якій, до слова, влітку виповниться 59 років, показала свою природну красу. Вона позувала без макіяжу і з мокрим волоссям.

Як відреагували в мережі

Фоловери артистки одразу ж почали коментувати її сміливу публікацію, наголосивши, що вона має чудовий вигляд:

  • "Справжня і улюблена"
  • "Яка ви крута"
  • "Оля, ну яка ви красива, бажаю всім жінкам мати такий вигляд, як ви!"
  • "Вітаю! Ви - прекрасні"
  • "Завжди красива, талановита і неймовірно щира"
  • "Оля - молодець. Така, як є"
  • "Навіть без макіяжу"
  • "Неймовірна краса"
  • "Справжня"
  • "Ви дуже смілива"
  • "Боже, яка гарненька. Без макіяжу дуже класно виглядаєте".

58-річна Ольга Сумська показала чесне фото без макіяжу
Ольга Сумська (фото: instagram.com/olgasumska)

Нагадаємо, Сумська - українська актриса театру і кіно, телеведуча. Народилася в сім'ї акторів театру ім. Франка Анни Іванівни та В'ячеслава Гнатовича. Її старша сестра Наталя Сумська також актриса.

У 1987 році закінчила акторський факультет Київського інституту театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого. Зніматися в кіно почала в студентські роки. Перша кінороль - "Вечори на хуторі поблизу Диканьки" (1983). Велику популярність Ользі Сумській принесла її роль Роксолани в серіалі "Роксолана".

В її фільмографії понад 50 ролей у фільмах і серіалах.

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Ольга Сумська Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу
NEWS
РФ втратила за добу майже 1900 солдатів та понад сотню артсистем, - Генштаб ЗСУ
РФ втратила за добу майже 1900 солдатів та понад сотню артсистем, - Генштаб ЗСУ