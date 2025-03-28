58-річна Ольга Сумська показала чесне фото без макіяжу
Відома українська акторка театру і кіно Ольга Сумська, яка нещодавно помирилася зі старшою сестрою Наталею, показала, який вигляд має у свої 58 років без макіяжу і фільтрів.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram.
Сумська показала природну красу
Свою публікацію вона приурочила до Дня театру, який святкували вчора, 27 березня.
"З днем театру, наші дорогі глядачі! Спасибі, що ви у нас є! Це таке щастя для актора в цей тривожний час! Колеги, яскравих прем'єр під мирним небом!" - ідеться в повідомленні.
На фото актриса, якій, до слова, влітку виповниться 59 років, показала свою природну красу. Вона позувала без макіяжу і з мокрим волоссям.
Як відреагували в мережі
Фоловери артистки одразу ж почали коментувати її сміливу публікацію, наголосивши, що вона має чудовий вигляд:
- "Справжня і улюблена"
- "Яка ви крута"
- "Оля, ну яка ви красива, бажаю всім жінкам мати такий вигляд, як ви!"
- "Вітаю! Ви - прекрасні"
- "Завжди красива, талановита і неймовірно щира"
- "Оля - молодець. Така, як є"
- "Навіть без макіяжу"
- "Неймовірна краса"
- "Справжня"
- "Ви дуже смілива"
- "Боже, яка гарненька. Без макіяжу дуже класно виглядаєте".
Ольга Сумська (фото: instagram.com/olgasumska)
Нагадаємо, Сумська - українська актриса театру і кіно, телеведуча. Народилася в сім'ї акторів театру ім. Франка Анни Іванівни та В'ячеслава Гнатовича. Її старша сестра Наталя Сумська також актриса.
У 1987 році закінчила акторський факультет Київського інституту театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого. Зніматися в кіно почала в студентські роки. Перша кінороль - "Вечори на хуторі поблизу Диканьки" (1983). Велику популярність Ользі Сумській принесла її роль Роксолани в серіалі "Роксолана".
В її фільмографії понад 50 ролей у фільмах і серіалах.
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