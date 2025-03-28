58-річна Ольга Сумська показала чесне фото без макіяжу

Відома українська акторка театру і кіно Ольга Сумська, яка нещодавно помирилася зі старшою сестрою Наталею , показала, який вигляд має у свої 58 років без макіяжу і фільтрів.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram.

Сумська показала природну красу

Свою публікацію вона приурочила до Дня театру, який святкували вчора, 27 березня.

"З днем театру, наші дорогі глядачі! Спасибі, що ви у нас є! Це таке щастя для актора в цей тривожний час! Колеги, яскравих прем'єр під мирним небом!" - ідеться в повідомленні.

На фото актриса, якій, до слова, влітку виповниться 59 років, показала свою природну красу. Вона позувала без макіяжу і з мокрим волоссям.

Як відреагували в мережі

Фоловери артистки одразу ж почали коментувати її сміливу публікацію, наголосивши, що вона має чудовий вигляд:

"Справжня і улюблена"

"Яка ви крута"

"Оля, ну яка ви красива, бажаю всім жінкам мати такий вигляд, як ви!"

"Вітаю! Ви - прекрасні"

"Завжди красива, талановита і неймовірно щира"

"Оля - молодець. Така, як є"

"Навіть без макіяжу"

"Неймовірна краса"

"Справжня"

"Ви дуже смілива"

"Боже, яка гарненька. Без макіяжу дуже класно виглядаєте".



Ольга Сумська (фото: instagram.com/olgasumska)

Нагадаємо, Сумська - українська актриса театру і кіно, телеведуча. Народилася в сім'ї акторів театру ім. Франка Анни Іванівни та В'ячеслава Гнатовича. Її старша сестра Наталя Сумська також актриса.

У 1987 році закінчила акторський факультет Київського інституту театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого. Зніматися в кіно почала в студентські роки. Перша кінороль - "Вечори на хуторі поблизу Диканьки" (1983). Велику популярність Ользі Сумській принесла її роль Роксолани в серіалі "Роксолана".

В її фільмографії понад 50 ролей у фільмах і серіалах.

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