58-летняя Ольга Сумская показала честное фото без макияжа
Известная украинская актриса театра и кино Ольга Сумская, которая недавно помирилась со старшей сестрой Натальей, показала, как выглядит в свои 58 лет без макияжа и фильтров.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram.
Сумская показала естественную красоту
Свою публикацию она приурочила к Дню театру, который праздновали вчера, 27 марта.
"С днем театра, наши дорогие зрители! Спасибо, что вы у нас есть! Это такое счастье для актера в это тревожное время! Коллеги, ярких премьер под мирным небом!" - говорится в сообщении.
На фото актриса, которой, к слову, летом исполнится 59 лет, показала свою естественную красоту. Она позировала без макияжа и с мокрыми волосами.
Как отреагировали в сети
Фолловеры артистки тут же принялись комментировать ее смелую публикацию, подчеркнув, что она прекрасно выглядит:
- "Настоящая и любимая"
- "Какая вы крутая"
- "Оля, ну какая вы красивая, желаю всем женщинам выглядеть так, как вы!"
- "Поздравляю! Вы - прекрасны"
- "Всегда красивая, талантливая и невероятно искренняя"
- "Оля - молодец. Такая, как есть"
- "Даже без макияжа"
- "Невероятная красота"
- "Настоящая"
- "Вы очень смелая"
- "Боже, какая хорошенькая. Без макияжа очень классно выглядите".
Ольга Сумская (фото: instagram.com/olgasumska)
Напомним, Сумская - украинская актриса театра и кино, телеведущая. Родилась в семье актеров театра им. Франко Анны Ивановны и Вячеслава Игнатьевича. Ее старшая сестра Наталья Сумская также актриса.
В 1987 году окончила актерский факультет Киевского института театрального искусства имени Ивана Карпенко-Карого. Сниматься в кино начала в студенческие годы. Первая кинороль - "Вечера на хуторе близ Диканьки" (1983). Большую популярность Ольге Сумской принесла ее роль Роксоланы в сериале "Роксолана".
В ее фильмографии более 50 ролей в фильмах и сериалах.
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