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58-летняя Ольга Сумская показала честное фото без макияжа

Пятница 28 марта 2025 11:39
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58-летняя Ольга Сумская показала честное фото без макияжа Ольга Сумская (фото: instagram.com/olgasumska)
Автор: Катерина Собкова

Известная украинская актриса театра и кино Ольга Сумская, которая недавно помирилась со старшей сестрой Натальей, показала, как выглядит в свои 58 лет без макияжа и фильтров.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram.

Сумская показала естественную красоту

Свою публикацию она приурочила к Дню театру, который праздновали вчера, 27 марта.

"С днем театра, наши дорогие зрители! Спасибо, что вы у нас есть! Это такое счастье для актера в это тревожное время! Коллеги, ярких премьер под мирным небом!" - говорится в сообщении.

На фото актриса, которой, к слову, летом исполнится 59 лет, показала свою естественную красоту. Она позировала без макияжа и с мокрыми волосами.

Как отреагировали в сети

Фолловеры артистки тут же принялись комментировать ее смелую публикацию, подчеркнув, что она прекрасно выглядит:

  • "Настоящая и любимая"
  • "Какая вы крутая"
  • "Оля, ну какая вы красивая, желаю всем женщинам выглядеть так, как вы!"
  • "Поздравляю! Вы - прекрасны"
  • "Всегда красивая, талантливая и невероятно искренняя"
  • "Оля - молодец. Такая, как есть"
  • "Даже без макияжа"
  • "Невероятная красота"
  • "Настоящая"
  • "Вы очень смелая"
  • "Боже, какая хорошенькая. Без макияжа очень классно выглядите".

58-летняя Ольга Сумская показала честное фото без макияжа
Ольга Сумская (фото: instagram.com/olgasumska)

Напомним, Сумская - украинская актриса театра и кино, телеведущая. Родилась в семье актеров театра им. Франко Анны Ивановны и Вячеслава Игнатьевича. Ее старшая сестра Наталья Сумская также актриса.

В 1987 году окончила актерский факультет Киевского института театрального искусства имени Ивана Карпенко-Карого. Сниматься в кино начала в студенческие годы. Первая кинороль - "Вечера на хуторе близ Диканьки" (1983). Большую популярность Ольге Сумской принесла ее роль Роксоланы в сериале "Роксолана".

В ее фильмографии более 50 ролей в фильмах и сериалах.

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