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58-летняя Оксана Байрак показала фото с ребенком и рассказала, стала ли она мамой

Автор: Роман Мирончук

Оксана Байрак в очередной раз решила пообщаться в сети со своими поклонниками. Украинская режиссер, сценарист и телеведущая заинтриговала фото с ребенком.

Данный снимок Байрак опубликовала в Instagram-сториз, отвечая на вопрос, правда ли, что у нее есть ребенок.

При этом режиссер не дала конкретного ответа.

"Многих огорчу", - написала она.

На снимке она изображена вместе с маленькой девочкой, лицо которой немного спрятала смайликом.

Скриншот с Instagram

Стоит отметить, что Байрак часто говорила о том, что хочет стать мамой дочери, которую назвала бы Лизой. В 2019 году она показала фото с малышом, но так и не призналась, была ли это ее дочь. Но пользователи сети начали поздравлять ее с пополнением.

С того времени знаменитость ничего не говорила о ребенке, и выставляла только свои фото.

Отметим, что Байрак встречается с мужчиной, который младше ее на 23 года. Пара состоит в отношениях с 2011 года. Они познакомились во время съемок программы "Давай поженимся". Ходят слухи, что в 2019 году она воспользовалась услугами суррогатной матери и сейчас воспитывает дочь Лизу.

Напомним, Оксана Байрак показала свои фотографии до пластики. Также она показала школьный снимок.

Ранее мы писали, как сейчас выглядит дочь Ольги Фреймут, которой уже 16 лет.

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Оксана Байракрежиссер