58-летняя Оксана Байрак показала фото с ребенком и рассказала, стала ли она мамой

При этом режиссер не дала конкретного ответа.

"Многих огорчу", - написала она.

На снимке она изображена вместе с маленькой девочкой, лицо которой немного спрятала смайликом.

Скриншот с Instagram

Стоит отметить, что Байрак часто говорила о том, что хочет стать мамой дочери, которую назвала бы Лизой. В 2019 году она показала фото с малышом, но так и не призналась, была ли это ее дочь. Но пользователи сети начали поздравлять ее с пополнением.

С того времени знаменитость ничего не говорила о ребенке, и выставляла только свои фото.

Отметим, что Байрак встречается с мужчиной, который младше ее на 23 года. Пара состоит в отношениях с 2011 года. Они познакомились во время съемок программы "Давай поженимся". Ходят слухи, что в 2019 году она воспользовалась услугами суррогатной матери и сейчас воспитывает дочь Лизу.