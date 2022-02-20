RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

58-річна Оксана Байрак показала фото з дитиною і розповіла, чи стала вона мамою

Автор: Роман Мирончук

Оксана Байрак в черговий раз вирішила поспілкуватися в мережі зі своїми шанувальниками. Українська режисер, сценарист і телеведуча заінтригувала фото з дитиною.

Даний знімок Байрак опублікувала в Instagram-сторіз, відповідаючи на питання, чи правда, що у неї є дитина.

При цьому режисер не дала конкретної відповіді.

"Багатьох засмучу", - написала вона.

На знімку вона зображена разом з маленькою дівчинкою, обличчя якої трохи сховала смайликом.

Скріншот з Instagram

Варто зазначити, що Байрак часто говорила про те, що хоче стати мамою дочки, яку назвала б Лізою. У 2019 році вона показала фото з малюком, але так і не зізналася, чи була це її дочка. Але користувачі мережі почали вітати її з поповненням.

З того часу знаменитість нічого не говорила про дитину, і виставляла тільки свої фото.

Зазначимо, що Байрак зустрічається з чоловіком, який молодший за неї на 23 роки. Пара перебуває у відносинах з 2011 року. Вони познайомилися під час зйомок програми "Давай одружимося". Ходять чутки, що в 2019 році вона скористалася послугами сурогатної матері і зараз виховує дочку Лізу.

Нагадаємо, Оксана Байрак показала свої фотографії до пластики. Також вона показала шкільний знімок.

Раніше ми писали, як зараз виглядає дочка Ольги Фреймут, якій вже 16 років.

Читайте РБК-Україна в Google News
Оксана Байракрежиссер