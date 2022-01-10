ru ua
Вт, 11 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

57-летняя Оксана Байрак показала свои фото до пластики

Новина українською →
Понедельник 10 января 2022 22:32
57-летняя Оксана Байрак показала свои фото до пластики Коллаж РБК-Украина: Оксана Байрак показала фотографии до пластики
Автор: Роман Мирончук

Оксана Байрак решила пообщаться со своими поклонниками. Известная украинская режиссер, сценарист и телеведущая, которая сейчас живет в Лос-Анджелесе, показала свои юные фотографии.

Тогда она еще не делала никаких пластических операций. Снимки она опубликовала в Instagram, когда отвечала на вопросы подписчиков.

У Байрак спросили, чтобы она себе посоветовала, когда ей было 18-20 лет. Режиссер ответила и показала фото, на котором изображена еще совсем юной.

"Сказала бы: "Девочка, никаких сомнений! Ты - гений!" - заявила режиссер.

57-летняя Оксана Байрак показала свои фото до пластики

Оксана Байрак в юные годы (фото: instagram.com/ksanabayrak)

Также у нее поинтересовались, не жалеет ли она, что родилась в Украине. На что Оксана ответила, что родилась в СССР. На этом вопросе она показала свою школьную фотографию.

57-летняя Оксана Байрак показала свои фото до пластики

Оксана Байрак в школьные годы (фото: instagram.com/ksanabayrak)

Напомним, Оксана Байрак рассказала о появлении младенца в своей семье. Она призналась, что впервые стала мамой. При этом режиссер прибегла к суррогатному материнству.

Говорят, что у нее девочка Лиза от гражданского супруга - фитнес-тренера и актера Георгия Москалюка, который младше ее на 23 года. Пара познакомилась на шоу "Давай поженимся", где Оксана была ведущей, а Георгий - другом жениха.

Мы также писали о том, что Оксана Байрак поженила известную украинскую актрису Анну Сагайдачную.

Читайте РБК-Украина в Google News
Шоу-бизнес Оксана Байрак
LITE
Топ-8 фруктов, разрешенных при похудении: вкусно и с пользой
Топ-8 фруктов, разрешенных при похудении: вкусно и с пользой