57-летняя Оксана Байрак показала свои фото до пластики
Оксана Байрак решила пообщаться со своими поклонниками. Известная украинская режиссер, сценарист и телеведущая, которая сейчас живет в Лос-Анджелесе, показала свои юные фотографии.
Тогда она еще не делала никаких пластических операций. Снимки она опубликовала в Instagram, когда отвечала на вопросы подписчиков.
У Байрак спросили, чтобы она себе посоветовала, когда ей было 18-20 лет. Режиссер ответила и показала фото, на котором изображена еще совсем юной.
"Сказала бы: "Девочка, никаких сомнений! Ты - гений!" - заявила режиссер.
Оксана Байрак в юные годы (фото: instagram.com/ksanabayrak)
Также у нее поинтересовались, не жалеет ли она, что родилась в Украине. На что Оксана ответила, что родилась в СССР. На этом вопросе она показала свою школьную фотографию.
Оксана Байрак в школьные годы (фото: instagram.com/ksanabayrak)
Напомним, Оксана Байрак рассказала о появлении младенца в своей семье. Она призналась, что впервые стала мамой. При этом режиссер прибегла к суррогатному материнству.
Говорят, что у нее девочка Лиза от гражданского супруга - фитнес-тренера и актера Георгия Москалюка, который младше ее на 23 года. Пара познакомилась на шоу "Давай поженимся", где Оксана была ведущей, а Георгий - другом жениха.
Мы также писали о том, что Оксана Байрак поженила известную украинскую актрису Анну Сагайдачную.