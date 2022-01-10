57-летняя Оксана Байрак показала свои фото до пластики

Оксана Байрак решила пообщаться со своими поклонниками. Известная украинская режиссер, сценарист и телеведущая, которая сейчас живет в Лос-Анджелесе, показала свои юные фотографии.

Тогда она еще не делала никаких пластических операций. Снимки она опубликовала в Instagram, когда отвечала на вопросы подписчиков.

У Байрак спросили, чтобы она себе посоветовала, когда ей было 18-20 лет. Режиссер ответила и показала фото, на котором изображена еще совсем юной. "Сказала бы: "Девочка, никаких сомнений! Ты - гений!" - заявила режиссер. Оксана Байрак в юные годы (фото: instagram.com/ksanabayrak) Также у нее поинтересовались, не жалеет ли она, что родилась в Украине. На что Оксана ответила, что родилась в СССР. На этом вопросе она показала свою школьную фотографию. Оксана Байрак в школьные годы (фото: instagram.com/ksanabayrak)