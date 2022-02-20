ru ua
Вс, 20 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

58-летняя Оксана Байрак показала фото с ребенком и рассказала, стала ли она мамой

Новина українською →
Воскресенье 20 февраля 2022 16:09
58-летняя Оксана Байрак показала фото с ребенком и рассказала, стала ли она мамой Фото: Оксана Байрак (instagram.com/ksanabayrak)
Автор: Роман Мирончук

Оксана Байрак в очередной раз решила пообщаться в сети со своими поклонниками. Украинская режиссер, сценарист и телеведущая заинтриговала фото с ребенком.

Данный снимок Байрак опубликовала в Instagram-сториз, отвечая на вопрос, правда ли, что у нее есть ребенок.

При этом режиссер не дала конкретного ответа.

"Многих огорчу", - написала она.

На снимке она изображена вместе с маленькой девочкой, лицо которой немного спрятала смайликом.

58-летняя Оксана Байрак показала фото с ребенком и рассказала, стала ли она мамой

Скриншот с Instagram

Стоит отметить, что Байрак часто говорила о том, что хочет стать мамой дочери, которую назвала бы Лизой. В 2019 году она показала фото с малышом, но так и не призналась, была ли это ее дочь. Но пользователи сети начали поздравлять ее с пополнением.

С того времени знаменитость ничего не говорила о ребенке, и выставляла только свои фото.

Отметим, что Байрак встречается с мужчиной, который младше ее на 23 года. Пара состоит в отношениях с 2011 года. Они познакомились во время съемок программы "Давай поженимся". Ходят слухи, что в 2019 году она воспользовалась услугами суррогатной матери и сейчас воспитывает дочь Лизу.

Напомним, Оксана Байрак показала свои фотографии до пластики. Также она показала школьный снимок.

Ранее мы писали, как сейчас выглядит дочь Ольги Фреймут, которой уже 16 лет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Оксана Байрак режиссер
LITE
Дом Голливуда: Николь Кидман, Бенедикт Камбербэтч, Пенелопа Крус снялись в сюрреалистичной фотосессии
Дом Голливуда: Николь Кидман, Бенедикт Камбербэтч, Пенелопа Крус снялись в сюрреалистичной фотосессии