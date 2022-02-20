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58-річна Оксана Байрак показала фото з дитиною і розповіла, чи стала вона мамою

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Неділя 20 лютого 2022 16:09
58-річна Оксана Байрак показала фото з дитиною і розповіла, чи стала вона мамою Фото: Оксана Байрак (instagram.com/ksanabayrak)
Автор: Роман Мирончук

Оксана Байрак в черговий раз вирішила поспілкуватися в мережі зі своїми шанувальниками. Українська режисер, сценарист і телеведуча заінтригувала фото з дитиною.

Даний знімок Байрак опублікувала в Instagram-сторіз, відповідаючи на питання, чи правда, що у неї є дитина.

При цьому режисер не дала конкретної відповіді.

"Багатьох засмучу", - написала вона.

На знімку вона зображена разом з маленькою дівчинкою, обличчя якої трохи сховала смайликом.

58-річна Оксана Байрак показала фото з дитиною і розповіла, чи стала вона мамою

Скріншот з Instagram

Варто зазначити, що Байрак часто говорила про те, що хоче стати мамою дочки, яку назвала б Лізою. У 2019 році вона показала фото з малюком, але так і не зізналася, чи була це її дочка. Але користувачі мережі почали вітати її з поповненням.

З того часу знаменитість нічого не говорила про дитину, і виставляла тільки свої фото.

Зазначимо, що Байрак зустрічається з чоловіком, який молодший за неї на 23 роки. Пара перебуває у відносинах з 2011 року. Вони познайомилися під час зйомок програми "Давай одружимося". Ходять чутки, що в 2019 році вона скористалася послугами сурогатної матері і зараз виховує дочку Лізу.

Нагадаємо, Оксана Байрак показала свої фотографії до пластики. Також вона показала шкільний знімок.

Раніше ми писали, як зараз виглядає дочка Ольги Фреймут, якій вже 16 років.

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Оксана Байрак режиссер
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