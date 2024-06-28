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57-річна Сальма Хаєк ошелешила фігурою у прозорому топі: "Ікона краси"

Сальма Хаєк (фото: instagram.com/salmahayek)
Автор: Поліна Іваненко

57-річна актриса Сальма Хаєк, яка залишається однією з найгарячіших зірок, підкорила мережу новими фото. Вона похизувалася фігурою у стильному вбранні.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис Хаєк в Instagram.

Який "лук" приміряла Хаєк

Так, зірка розмістила серію нових фото, які було зроблено на заході, де зібралося чимало зірок. Усі вони святкували гучну перемогу італійського тенісиста Янніка Сіннера.

Для вечірки Хаєк обрала неймовірний "лук". Зірка приміряла темно-зелений костюм зі спідниці та блейзера. Також вона вдягла прозорий в'язаний топ.

Актриса зробила яскравий макіяж з акцентом на червоні губи. Також вона підкреслила колір своїх очей кремовими тінями у темно-коричневих відтінках. 

Хаєк не стала прибирати волосся. Вона лише злегка підкрутила пасма, що дало ефект легкої хвилі.

 

Як реагує мережа

Нові фото Хаєк підкорили фанів. Вони зазначають, що у свої 57 років акторка має просто чудовий вигляд. Зірку засипали компліментами, її навіть назвали "жінкою без віку". Також юзери пишуть:

  • "Ікона краса"
  • "Боже, ви просто неймовірна"
  • "Красуня!"
  • "У чому ваш секрет?"
  • "Я хочу мати такий вигляд у вашому віці".
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