57-летняя Сальма Хайек ошарашила фигурой в прозрачном топе: "Икона красоты"

57-летняя актриса Сальма Хайек, остающаяся одной из самых горячих звезд, покорила сеть новыми фото. Она похвасталась фигурой в стильном наряде.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Хайек в Instagram.
Так, звезда разместила серию новых фото, сделанных на мероприятии, где собралось немало звезд. Все они праздновали громкую победу итальянского теннисиста Янника Синнера.
Для вечеринки Хайек выбрала невероятный "лук". Звезда примеряла темно-зеленый костюм из юбки и блейзера. Также она надела прозрачный вязаный топ.
Актриса сделала яркий макияж с акцентом на красные губы. Также она подчеркнула цвет своих глаз кремовыми тенями в темно-коричневых оттенках.
Хайек не стала собирать волосы. Она лишь слегка подкрутила пряди, что дало эффект легкой волны.
Новые фото Хайек покорили фанатов. Они отмечают, что в свои 57 лет актриса выглядит просто великолепно. Звезду засыпали комплиментами, ее даже назвали "женщиной без возраста". Также пользователи пишут:
Кстати, недавно стало известно, что Харчишин признался, сколько зарабатывает, и назвал конкретные цифры.
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