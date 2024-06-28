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57-летняя Сальма Хайек ошарашила фигурой в прозрачном топе: "Икона красоты"

Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)
Автор: Полина Иваненко

57-летняя актриса Сальма Хайек, остающаяся одной из самых горячих звезд, покорила сеть новыми фото. Она похвасталась фигурой в стильном наряде.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Хайек в Instagram.

Какой "лук" примерила Хайек

Так, звезда разместила серию новых фото, сделанных на мероприятии, где собралось немало звезд. Все они праздновали громкую победу итальянского теннисиста Янника Синнера.

Для вечеринки Хайек выбрала невероятный "лук". Звезда примеряла темно-зеленый костюм из юбки и блейзера. Также она надела прозрачный вязаный топ.

Актриса сделала яркий макияж с акцентом на красные губы. Также она подчеркнула цвет своих глаз кремовыми тенями в темно-коричневых оттенках.

Хайек не стала собирать волосы. Она лишь слегка подкрутила пряди, что дало эффект легкой волны.

 

Как реагирует сеть

Новые фото Хайек покорили фанатов. Они отмечают, что в свои 57 лет актриса выглядит просто великолепно. Звезду засыпали комплиментами, ее даже назвали "женщиной без возраста". Также пользователи пишут:

  • "Икона красота"
  • "Боже, вы просто невероятная"
  • "Красавица!"
  • "В чем ваш секрет?"
  • "Я хочу выглядеть так в вашем возрасте".
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