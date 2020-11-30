52-летний Антин Мухарский снова женился: супруга младше на 19 лет

Антин Мухарский и Елизавета Бельская (фото: facebook.com/AntinMykharskyi)

Украинский телеведущий, актер и писатель Антин Мухарский женился

Антин Мухарский женился на своей девушке Елизавете Бельской, с которой встречался шесть лет. Избранница украинского актера, писателя и музыканта на 19 лет младше него.

Пара познакомилась еще в 2011 году, когда Антин состоял в браке со Снежаной Егоровой. Встречаться пара началась в 214 году. Об этом Антин рассказал в программе "Зірковий шлях".

Мухарский признался, что Елизавета помогла ему справиться с депрессией после скандального развода с Егоровой. Он отметил, что с Елизаветой они обвенчались несколько лет назад в Украине, а вот расписались уже в Турции в 2020 году.

Пара не собирается заводить детей, а хочет посвятить жизнь друг другу. Стоит отметить, что у Мухарского 5 детей: трое от Снежаны Егоровой и двое от предыдущих отношений.

Антин Мухарский женился на Елизавете Бельской (видео: YouTube)

Напомним, в прошлом году у Мухарского проходил обыск. Актер это связал с расследованием убийства Павла Шеремета, но в полиции это опровергли. По словам правоохранителей, квартира, которую артист сдавал в аренду, проходила по уголовному делу продажи наркотиков через интернет.

Утром в его квартиру ворвались люди в бронежилетах и максах, изъяли мобильные телефоны и компьютеры.

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