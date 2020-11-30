52-річний Антін Мухарський знову одружився: дружина молодша на 19 років

Антін Мухарський та Єлизавета Бєльська (фото: facebook.com/AntinMykharskyi)

Український телеведучий, актор і письменник Антін Мухарський одружився

Антін Мухарський одружився зі своєю дівчиною Єлизаветою Бєльською, з якою зустрічався шість років. Обраниця українського актора, письменника і музиканта на 19 років молодша за нього.

Пара познайомилася ще у 2011 році, коли Антін перебував у шлюбі зі Сніжаною Єгоровою. Зустрічатися пара почалася у 214 році. Про це Антін розповів у програмі "Зірковий шлях".

Мухарський зізнався, що Єлизавета допомогла йому впоратися з депресією після скандального розлучення з Єгоровою. Він зазначив, що з Єлизаветою вони повінчалися кілька років тому в Україні, а от розписалися вже в Туреччині у 2020 році.

Пара не збирається заводити дітей, а хоче присвятити життя один одному. Варто зазначити, що у Мухарського 5 дітей: троє від Сніжани Єгорової та двоє від попередніх відносин.

Антін Мухарський одружився зі Єлизаветою Бєльською (відео: YouTube)

Нагадаємо, минулого року у Мухарського проходив обшук. Актор пов'язав це з розслідуванням вбивства Павла Шеремета, але в поліції це спростували. За словами правоохоронців, квартира, яку артист здавав в оренду, проходила по кримінальній справі продажу наркотиків через інтернет.

Вранці в його квартиру увірвалися люди в бронежилетах і максах, вилучили мобільні телефони і комп'ютери.

Ми також писали про те, що Сніжана Єгорова похвалила Лукашенко і несподівано "наїхала" на Зеленського.