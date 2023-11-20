514 із 700 співробітників OpenAI пригрозили звільненням. ChatGPT може закритися

514 із 700 співробітників OpenAI, яка створила ChatGPT, пригрозили звільненням. Вони вимагають від ради директорів піти у відставку після того, як ті усунули з посади гендиректора Сема Альтмана .

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на лист , оприлюднений Wall Street Journal.

В чому суть заяви працівників OpenAI

У листі співробітники компанії вимагають від ради директорів відновити Альтмана на посаді гендиректора, а самим функціонерам піти у відставку.

В інакшому випадку співробітники погрожують звільнитися і перейти в Microsoft, в якій запевнили, що для кожного з них знайдеться робоче місце.

Співробітники OpenAI звинувачують раду директорів у некомпетентності, в тому, що вони поставили під загрозу їхню роботу, а також у тому, що саме члени ради директорів "підірвали місію", яку несла компанія.

"Ваші дії показали, що ви не в змозі контролювати OpenAI. Ми не можемо працювати з людьми, яким бракує компетентності, розсудливості та турботи про нашу місію та співробітників. Ми, ті, хто нижче підписався, можемо прийняти рішення покинути OpenAI та приєднатися до нещодавно оголошеної дочірньої компанії Microsoft, якою керують Сем Альтман і Грег Брокман", - йдеться в листі.

"Microsoft запевнила нас, що в цій новій дочірній компанії знайдуться вакансії для всіх співробітників OpenAI, якщо ми вирішимо приєднатися. Ми підемо на цей крок негайно, якщо всі нинішні члени правління не подадуть у відставку, і рада не призначить двох нових провідних незалежних директорів, таких як Брет Тейлор і Вілл Херд, і не поновить Сема Альтмана і Грега Брокмана", - підсумували працівники компанії.

Після того, як у мережі з'явилася заява працівників OpenAI, ситуацію несподівано прокоментував головний науковий співробітник та член ради директорів компанії Ілля Суцкевер.

"Я глибоко шкодую про свою причетність до дій ради директорів. Я ніколи не хотів зашкодити OpenAI. Мені дорого те, що ми разом збудували, і тому я зроблю все, що в моїх силах, щоб об'єднати компанію", - написав він у своєму X (Twitter).

Пікантності публікації Суцкевера додає те, що, за даними західних ЗМІ, саме він відіграв одну з ключових ролей у звільненні Альтмана.

З чого почався скандал

18 листопада 2023 року рада директорів OpenAI звільнила Сема Альтмана з посади гендиректора.

У компанії ухвалили таке рішення, оскільки Альтман нібито "не завжди був відвертим у спілкуванні з радою, що заважало останній виконувати свої обов'язки".

Вслід за Альтманом з OpenAI пішов президент і співзасновник OpenAI Грег Брокман.

Новина про несподіване звільнення Альтмана призвела до масової критики ради директорів OpenAI, зокрема з боку інвесторів, які вимагали від компанії поновити її співзасновника на посаді гендиректора.

20 листопада стало відомо, що Альтман та Брокман приєднаються до Microsoft.

Нагадаємо, що Альтман разом зі своїми колегами заснував OpenAI у 2015 році. Під його керівництвом компанія випустила чат-бот ChatGPT, яким щотижня користується близько 100 мільйонів людей у всьому світі.