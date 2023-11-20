514 из 700 сотрудников OpenAI пригрозили увольнением. ChatGPT может закрыться

514 из 700 сотрудников OpenAI, создавшей ChatGPT, пригрозили увольнением. Они требуют от совета директоров уйти в отставку после того, как те отстранили от должности гендиректора Сэма Альтмана .

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на письмо , обнародованное Wall Street Journal.

В чем суть заявления работников OpenAI

В письме сотрудники компании требуют от совета директоров восстановить Альтмана в должности гендиректора, а самим функционерам уйти в отставку.

В противном случае сотрудники угрожают уволиться и перейти в Microsoft, в которой заверили, что для каждого из них найдется рабочее место.

Сотрудники OpenAI обвиняют совет директоров в некомпетентности, в том, что они поставили под угрозу их работу, а также в том, что именно члены совета директоров "взорвали миссию", которую несла компания.

"Ваши действия показали, что вы не в состоянии контролировать OpenAI. Мы не можем работать с людьми, которым не хватает компетентности, здравомыслия и заботы о нашей миссии и сотрудниках. Мы, нижеподписавшиеся, можем принять решение покинуть OpenAI и присоединиться к недавно объявленной дочерней компании Microsoft, которой руководят Сэм Альтман и Грег Брокман", - говорится в письме.

"Microsoft заверила нас, что в этой новой дочерней компании найдутся вакансии для всех сотрудников OpenAI, если мы решим присоединиться. Мы пойдем на этот шаг немедленно, если все нынешние члены правления не подадут в отставку, и совет не назначит двух новых ведущих независимых директоров, таких как Брет Тейлор и Уилл Херд, и не восстановит Сэма Альтмана и Грега Брокмана", - подытожили сотрудники компании.

После того как в сети появилось заявление работников OpenAI, ситуацию неожиданно прокомментировал главный научный сотрудник и член совета директоров компании Илья Суцкевер.

"Я глубоко сожалею о своей причастности к действиям совета директоров. Я никогда не хотел помешать OpenAI. Мне дорого то, что мы вместе построили, и потому я сделаю все, что в моих силах, чтобы объединить компанию", – написал он в своем X (Twitter).

Пикантность публикации Суцкевера добавляет то, что, по данным западных СМИ, именно он сыграл одну из ключевых ролей в увольнении Альтмана.

С чего начался скандал

18 ноября 2023 года совет директоров OpenAI уволил Сэма Альтмана с должности гендиректора.

В компании приняли такое решение, поскольку Альтман якобы "не всегда был откровенен в общении с советом, что мешало последний выполнять свои обязанности".

Вслед за Альтманом из OpenAI последовал президент и соучредитель OpenAI Грег Брокман.

Новость о неожиданном увольнении Альтмана привела к массовой критике совета директоров OpenAI, в частности со стороны инвесторов, требовавших от компании восстановить ее соучредителя в должности гендиректора.

20 ноября стало известно, что Альтман и Брокман присоединятся к Microsoft.

Напомним, что Альтман вместе со своими коллегами основал OpenAI в 2015 году. Под его руководством компания выпустила чат-бот ChatGPT, которым еженедельно пользуется около 100 миллионов человек по всему миру.