Платна версія ChatGPT недоступна для нових юзерів: що відомо

"Ми зупиняємо реєстрацію нових учасників ChatGPT Plus на деякий час. Різке зростання кількості користувачів після конференції для розробників перевищило наші можливості, і ми хочемо переконатися, що всі матимуть відмінний досвід", - написав Альтман на своїй сторінці в X (колишній Twitter).

we are pausing new ChatGPT Plus sign-ups for a bit :(



the surge in usage post devday has exceeded our capacity and we want to make sure everyone has a great experience.



you can still sign-up to be notified within the app when subs reopen.