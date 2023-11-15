Платна версія ChatGPT недоступна для нових юзерів: що відомо

Компанія OpenAI призупинила реєстрацію нових користувачів платної версії свого чат-бота зі штучним інтелектом ChatGPT у зв'язку із надмірно високим попитом.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на аккаунт генерального директора OpenAI Сема Альтмана в X (колишній Twitter).

"Ми зупиняємо реєстрацію нових учасників ChatGPT Plus на деякий час. Різке зростання кількості користувачів після конференції для розробників перевищило наші можливості, і ми хочемо переконатися, що всі матимуть відмінний досвід", - написав Альтман на своїй сторінці в X (колишній Twitter).

we are pausing new ChatGPT Plus sign-ups for a bit :(



the surge in usage post devday has exceeded our capacity and we want to make sure everyone has a great experience.



you can still sign-up to be notified within the app when subs reopen. — Sam Altman (@sama) November 15, 2023

Минулого тижня компанія Альтмана представила на своїй першій конференції для розробників нові функції та оновлення, що дозволяють користувачам створювати власні версії ChatGPT для вирішення конкретних завдань. Ці новини викликали різке зростання попиту на інструменти та послуги штучного інтелекту OpenAI.

В даний час, у розділі ChatGPT, користувачі можуть натиснути кнопку "Upgrade" та підписатися на повідомлення про відновлення продажів ChatGPT Plus.

З підпискою ChatGPT Plus, доступною за ціною 20 доларів на місяць у США, користувачі отримують доступ до GPT-4 Turbo (для безкоштовних користувачів - GPT-3.5 Turbo), а також до плагінів та функцій генерації зображень через модель DALL-E.