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Платна версія ChatGPT недоступна для нових юзерів: що відомо

Середа 15 листопада 2023 12:20
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Платна версія ChatGPT недоступна для нових юзерів: що відомо OpenAI зіткнулася з нестачею обчислювальних потужностей через популярність ChatGPT (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Компанія OpenAI призупинила реєстрацію нових користувачів платної версії свого чат-бота зі штучним інтелектом ChatGPT у зв'язку із надмірно високим попитом.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на аккаунт генерального директора OpenAI Сема Альтмана в X (колишній Twitter).

"Ми зупиняємо реєстрацію нових учасників ChatGPT Plus на деякий час. Різке зростання кількості користувачів після конференції для розробників перевищило наші можливості, і ми хочемо переконатися, що всі матимуть відмінний досвід", - написав Альтман на своїй сторінці в X (колишній Twitter).

Минулого тижня компанія Альтмана представила на своїй першій конференції для розробників нові функції та оновлення, що дозволяють користувачам створювати власні версії ChatGPT для вирішення конкретних завдань. Ці новини викликали різке зростання попиту на інструменти та послуги штучного інтелекту OpenAI.

В даний час, у розділі ChatGPT, користувачі можуть натиснути кнопку "Upgrade" та підписатися на повідомлення про відновлення продажів ChatGPT Plus.

З підпискою ChatGPT Plus, доступною за ціною 20 доларів на місяць у США, користувачі отримують доступ до GPT-4 Turbo (для безкоштовних користувачів - GPT-3.5 Turbo), а також до плагінів та функцій генерації зображень через модель DALL-E.

Раніше ми писали про презентацію ChatGPT, на якій було представлено безліч нових функцій та можливостей.

А ще ви можете прочитати про те, як YouTube впровадив штучний інтелект у редактор відео.

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Штучний інтелект