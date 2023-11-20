Скандал з OpenAI. Чому звільнили Альтмана, хто такий Шир і як цей переполох вплине на розвиток ШІ

Звільнення Сема Альтмана з OpenAI вже порівнюють зі звільненням Стіва Джобса з Apple.

При підготовці матеріалу було використано джерела: OpenAI, Bloomberg, акаунти Сема Альтмана, Грега Брокмана і Сатья Наделла у Х (Twitter).

РБК-Україна (проект Styler) розповідає все, що відомо про скандал в OpenAI, а також хто такий Еммет Шир.

Офіційна позиція OpenAI

17 листопада у блозі американської лабораторії ШІ OpenAI (компанія, що розробила всесвітньо відомий ChatGPT) з'явилось повідомлення про те, що Семюела Альтмана звільняють з посади генерального директора компанії. Крім того, його позбавили крісла в раді директорів OpenAI.

Натомість його обов'язки мала тимчасово виконувати головний технічний директор компанії Міра Мураті.

Зазначається, що "відхід пана Альтмана відбувся після процесу обговорення правлінням, яке дійшло висновку, що він не завжди був відвертим у спілкуванні з радою, що перешкоджає її здатності виконувати свої обов’язки".

Уточнюється, що "правління більше не впевнене в його здатності продовжувати керувати OpenAI", а нове керівництво є необхідним для того, щоб "рухатись вперед".

Реакція Альтмана

У своєму профілі в соціальній мережі Х (колишній Тwitter) Альтман наголосив, що "любив час, проведений в OpenAI".

"Це змінило мене особисто і, сподіваюся, хоч трохи змінило світ. Найбільше мені подобалося працювати з напрочуд талановитими людьми. Пізніше розкажу більше про те, що буде далі", - написав він.

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Дещо згодом Сем зізнався, що досвід останніх днів - досить дивний з усякого погляду.

"Це було ніби при житті читати власний панегірик... Потік любові - приголомшливий. Один із висновків - підіть до своїх друзів і розкажіть, які вони на вашу думку класні", - розповів він.

Насамкінець підприємець нагадав, що коли він "виходить з гри", правлінню OpenAI варто було б "переслідувати" його "за повну вартість акцій".

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Як все відбувалось

За словами президента і співзасновника OpenAI Грега Брокмана, ще ввечері 16 листопада Альтману написав головний науковий спеціаліст компанії Ілля Суцкевер і попросив зідзвонитися наступного дня в обід.

У визначений час Сем приєднався до дзвінка у Google Meet, де вже були присутні всі члени ради директорів компанії.

В межах розмови Суцкевер повідомив Альтману, що його звільняють із посади гендиректора і що невдовзі з'являться новини про це. Менш ніж за пів години OpenAI опублікував офіційну заяву про звільнення гендиректора у своєму блозі.

Сам же Брокман у межах такого "переходу" мав залишити посаду голови правління й залишитися на своїй посаді у компанії, "підпорядковуючись генеральному директору".

Попри таку "пропозицію" правління, Грег подав у відставку.

"Ми з Семом шоковані та засмучені тим, що сьогодні зробило правління... Ми теж досі намагаємося зрозуміти, що саме сталося", - наголосив він у своєму дописі у соцмережі Х.

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Нова "місія" Альтмана й Брокмана

У понеділок, 20 листопада, головний виконавчий директор американської компанії-гіганта Microsoft Corporation Сатья Наделла повідомив, що його команда "як і раніше віддана партнерству з OpenAI".

Водночас він поділився радісною новиною: "Сем Альтман і Грег Брокман разом із колегами приєднаються до Microsoft, щоб очолити нову передову дослідницьку групу ШІ".

"Ми з нетерпінням чекаємо швидкого руху, щоб забезпечити їх ресурсами, необхідними для їхнього успіху", - підсумував Сатья.

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Хто керуватиме OpenAI

Згідно з інформацією, опублікованою в низці ЗМІ, тимчасовим генеральним директором OpenAI призначили співзасновника Twitch Еммета Шира.

Про призначення Шира колективу OpenAI повідомив Суцкевер (котрий був ключовим ініціатором звільнення Альтмана).

Шир відомий суспільству як колишній генеральний директор платформи для онлайн відеотрансляцій Twitch (звідти він пішов у березні поточного року).

Ймовірно рада директорів OpenAI вважає, що він зуміє продовжити й розвинути свій успіх уже в їхній компанії.

Відомо також, що Шир має зв'язки з часом суперечливим рухом ефективного альтруїзму, який вбачає серйозні ризики від просунутого ШІ. Він навіть висловлював застереження, що варто дещо "призупинити" розвиток та дослідження ШІ.

Зазначимо, що Мураті, яка була гендиректоркою компанії впродовж двох днів після звільнення Сема, планувала повернути його і разом із Грегом. Проте тепер Суцкевер наголосив, що Альтман не повернеться.