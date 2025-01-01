500-річну картину відомого художника було знайдено на смітнику: власник став мільйонером за 1 вилину

Британцю Марку Воргану неймовірно пощастило - він на смітнику знайшов картину, яка виявилася оригінальною гравюрою Альбрехта Дюрера, класика художнього мистецтва, який творив у роки Рафаеля та Леонардо да Вінчі.

"Я навіть створив власну "антикварну крамницю" в сараї моєї тітки, щоб зберігати старі речі, які я знаходив. Коли мені було 11 років, я зробив своє найкраще відкриття на сьогодні. Я побачив це – велику картину, на якій був зображений закутий у броню лицар на коні з собакою, який їхав повз диявола і фігуру смерті. Я подумав, що це круто", - розповів він.

Марк забрав картину та помістив її у рамку. Вона зайняла почесне місце серед його колекції. Спочатку він не збирався її продавати, бо вона йому подобалася і він відчував в ній щось особливе.

А нещодавно Ворган почав поступово звільнятися від старовинного антикваріату і вирішив поцікавитися, яка справжня ціна цієї гравюри.

Він звернувся до директора аукціону рідкісних книжок Джима Спенсера, щоб більше дізнатися про картину.

"Коли я показав йому картину, він був шокований, його аж трусило. Виявляється, це була оригінальна версія картини "Лицар, смерть і диявол", написана сучасником Рафаеля і Леонардо да Вінчі та одним з найбільш шанованих художників епохи Відродження Альбрехтом Дюрером", - розповів Марк.

500-річну гравюру Дюрера знайшли на смітнику (фото: Вікіпедія)

Згодом автентичність підтвердили також і експерти Британського музею. Вони розповіли, що цій гравюрі понад 500 років.

В кінці 2024 року Марк вирішив продати картину Дюрера на аукціоні й там вона була виставлена з ціною 27 000 фунтів стерлінгів (понад 1 400 000 гривень).

А новим власником став німецький колекціонер, який купив гравюру за 33 390 фунтів стерлінгів (понад 1 750 000 гривень) з премією покупця. Гроші Марк планує витратити на придбання нового автомобіля.