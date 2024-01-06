500 000 гривень на місяць. Кому в Україні готові платити таку зарплату

Кому пропонують найвищу зарплату

У 2023 році середня зарплата зросла на 27%, із 15 000 грн у січні до 19 000 грн у грудні 2023 року. Звісно ж, на ринку є пропозиції роботи із зарплатою в рази нижче та вище середнього показника.

Найбільшу зарплату у 2023 році пропонували директору із закупівель зернових та олійних культур - від 250 000 до 500 000 грн. Вимогами до кандидата були:

щонайменше 2 роки досвіду на аналогічній посаді

навички ведення документообігу, уміння вести переговори

розуміння аграрного ринку тощо

Третину всіх вакансій у 2023 році пропонували роботодавці Київщини. Причому там розмістили таку ж кількість вакансій, як у 18 інших областях України разом узятих.

Кому в Україні платять найбільше

Додамо також, що за даними Work.ua за, найбільшу зарплату зараз в Україні пропонують артилеристам і мінометникам - вона становить 120 тис. грн на місяць. Добре платять також і програмістам - їх заробіток коливається у межах 90-110 тис. грн на місяць.

У трійку фахівців, яким платять найбільше, ввійшли снайпери, розвідники і лікарі невідкладної допомоги. Їм пропонують зарплату у межах 75-77 тис. грн на місяць.

Вакансії із найвищими зарплатами (скриншот)

Додамо також, що з 1 січня 2024 року розмір мінімальної заробітної плати в Україні зріс із 6700 до 7100 гривень. З 1 квітня мінімалка зросте до 8000 гривень.