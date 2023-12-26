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У Польщі шукають працівників 45 професій: які вакансії підходять українкам

Польща, Варшава, Вівторок 26 грудня 2023 15:47
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У Польщі шукають працівників 45 професій: які вакансії підходять українкам Фото: Робота за кордоном (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Польща стикається із великим дефіцитом робочої сили. Серед секторів, де шукають співробітників – охорона здоров’я, фізична праця, харчова промисловість і сфера послуг.

Які із найбільш затребуваних професій підходять українкам, РБК-Україна розповідає з посиланням на schengenvisainfo.com.

Польща посідає друге місце у Європі за найнижчим рівнем безробіття, але у кількох секторах залишається дефіцит робочих рук. Міністерство сім’ї та соціальної політики Польщі раніше повідомляло, що ринок праці країни вже багато років відчуває дефіцит кадрів.

"Роботодавці постійно повідомляють про труднощі з наймом працівників з необхідними компетенціями – 72% роботодавців стикалися з такими проблемами у 2023 році", – йдеться у прес-релізі відомства.

За словами польської влади, залучення іноземців, у тому числі громадян України, до польського ринку праці зменшило дефіцит, і роботодавці демонструють значну зацікавленість у їх працевлаштуванні.

За даними Європейського управління праці (EURES), найбільш затребуваними у Польщі є 45 професій. Через війну польським роботодавцям вже другий рік поспіль не вдається заповнити нестачу кадрів у тих галузях, де традиційно працювали українці – будівельна та транспортна галузі, логістика.

Водночас у переліку є професії, де можуть працювати жінки за фахом. Зокрема, українкам можуть підійти вакансії на такій роботі:

  • вчителі професійно-технічної освіти;
  • психологи;
  • фізіотерапевти;
  • бухгалтери;
  • художники;
  • акушери;
  • юристи;
  • лікарі широкого профілю;
  • фінансові менеджери;
  • кухарі;
  • пекарі та кондитери;
  • працівники швидкої допомоги.

Дані "Барометра професій" за 2022 рік показали, що деякі з цих професій були затребувані в Польщі й минулого року. Наступного року їх стане більше.

"Перелік дефіцитних професій такий самий, як торік, за винятком, що у 2024 року бракуватиме ще й вихователів дитсадків. Ми пов’язуємо це з тим, що у Польщі збільшилася кількість дітей з України, переїхали через війну", – пояснював раніше директор міжнародної рекрутації платформи EWL Марцін Колодзейчик.

Нагадаємо, ми писали, що мінімальна зарплата у Польщі зросте. Українці без знання мови зможуть заробляти від 29 800 грн.

Також ми розповідали, що потік українських біженців до Європи зріс. Польща – серед країн, де збільшилась кількість українців.

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