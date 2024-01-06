500 000 гривен в месяц. Кому в Украине готовы платить такую зарплату

Кому предлагают самую высокую зарплату

В 2023 году средняя зарплата выросла на 27% с 15 000 грн в январе до 19 000 грн в декабре 2023 года. Конечно, на рынке есть предложения работы с зарплатой в разы ниже и выше среднего показателя.

Самую большую зарплату в 2023 году предлагали директору по закупкам зерновых и масличных культур - от 250 000 до 500 000 грн. Требованиями к кандидату были:

не менее 2 лет опыта в аналогичной должности

навыки ведения документооборота, умение вести переговоры

понимание аграрного рынка и т. п.

Треть всех вакансий в 2023 году предлагали работодатели Киевской области. Причем там разместили такое же количество вакансий, как в других 18 областях Украины вместе взятых.

Кому в Украине платят больше всего

Добавим также, что по данным Work.ua, самую большую зарплату сейчас в Украине предлагают артиллеристам и минометчикам - она составляет 120 тыс. грн в месяц. Хорошо платят также и программистам - их заработок колеблется в пределах 90-110 тыс. грн. в месяц.

В тройку специалистов, которым платят больше, вошли снайперы, разведчики и врачи неотложной помощи. Им предлагают зарплату в пределах 75-77 тыс. грн в месяц.

Вакансии с самыми высокими зарплатами (скриншот)

Добавим также, что с 1 января 2024 размер минимальной заработной платы в Украине вырос с 6700 до 7100 гривен. С 1 апреля минималка вырастет до 8000 гривен.