ua en ru
Чт, 29 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

50-річна Вікторія Бекхем зачарувала "чесними" фото у міні-шортах

Четвер 29 серпня 2024 15:19
UA EN RU
50-річна Вікторія Бекхем зачарувала "чесними" фото у міні-шортах Вікторія Бекхем (фото: Getty Images)
Автор: Поліна Іваненко

50-річна модель та співачка Вікторія Бекхем поділилася з фанами теплими сімейними фото. Зірка показалася з синами та дочкою, а також з чоловіком - Девідом.

Як виглядає Вікторія на "чесних" фото, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на її допис в Instagram.

Нові кадри Бекхемів

Так, сім'я вирушила до Канади. Вікторія та її чоловік, а також сини - 21-річний Ромео та 19-річний Круз, а також 13-річна дочка Харпер Севен, чудово провели час біля водойми.

Для відпочинку дружина Бекхема обрала простий та стильний образ. Модель приміряла короткі джинсові шорти, сіру толстовку та чорну бейсболку.

При цьому помітно, що Вікторія не стала робити яскравий макіяж. Ймовірно, вона зовсім відмовилася від косметики або зробила максимально нейтральний макіяж.

50-річна Вікторія Бекхем зачарувала &quot;чесними&quot; фото у міні-шортах

50-річна Вікторія Бекхем зачарувала &quot;чесними&quot; фото у міні-шортах

Бекхем із сином та дочкою (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Також зірка показала фото з подругою. При цьому вона "засвітила" стрункі ноги і виглядала дуже веселою.

50-річна Вікторія Бекхем зачарувала &quot;чесними&quot; фото у міні-шортах

Вікторія Бекхем зачарувала стрункими ніжками (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Син та чоловік моделі теж непогано провели час. На одному з фото, якими поділилася Вікторія, Девід та Ромео позували з келихами.

50-річна Вікторія Бекхем зачарувала &quot;чесними&quot; фото у міні-шортах

Бекхем та його старший син (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Як реагує мережа

Нові фото родини вразили коментаторів. Багато хто не тільки бажає Бекхемам гарного відпочинку, а ще й захоплюється красою Вікторії. Користувачі пишуть:

  • "Вікторія виглядає молодшою за підлітків! Чудова"
  • "Люблю вашу родину"
  • "Неймовірна, з роками лише красивіша!".

До речі, раніше астролог розкрила секрет міцного шлюбу Бекхемів.

Крім цього, нещодавно стало відомо, що зірка американських серіалів народила первістка.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вікторія Бекхем Зірки шоу-бізнесу
NEWS
Атака "Шахедами". Як РФ дронами "виманює" ППО та скільки вони здатні кружляти над Україною
Атака "Шахедами". Як РФ дронами "виманює" ППО та скільки вони здатні кружляти над Україною