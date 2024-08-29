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50-летняя Виктория Бекхэм очаровала "честными" фото в мини-шортах

Четверг 29 августа 2024 15:19
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50-летняя Виктория Бекхэм очаровала "честными" фото в мини-шортах Виктория Бекхэм (фото: Getty Images)
Автор: Полина Иваненко

50-летняя модель и певица Виктория Бекхэм поделилась с фанами теплыми семейными фото. Звезда показалась с сыновьями и дочерью, а также с мужем - Дэвидом.

Как выглядит Виктория на "честных" фото, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее пост в Instagram.

Новые кадры Бекхэмов

Так, семья отправилась в Канаду. Виктория и ее муж, а также сыновья - 21-летний Ромео и 19-летний Круз, а также 13-летняя дочь Харпер Севен, прекрасно провели время у водоема.

Для отдыха жена Бекхэма выбрала простой и стильный образ. Модель примерила короткие джинсовые шорты, серую толстовку и черную бейсболку.

При этом заметно, что Виктория не стала делать яркий макияж. Судя по всему, она совсем отказалась от косметики или же сделала максимально нейтральный мейкап.

50-летняя Виктория Бекхэм очаровала &quot;честными&quot; фото в мини-шортах

50-летняя Виктория Бекхэм очаровала &quot;честными&quot; фото в мини-шортах

Бекхэм с сыном и дочерью (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Также звезда показала фото с подругой. При этом она "засветила" стройные ноги и выглядела очень веселой.

50-летняя Виктория Бекхэм очаровала &quot;честными&quot; фото в мини-шортах

Виктория Бекхэм очаровала стройными ножками (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Сын и муж модели тоже неплохо провели время. На одно из фото, которыми поделилась Виктория, Дэвид и Ромео позировали с бокалами.

50-летняя Виктория Бекхэм очаровала &quot;честными&quot; фото в мини-шортах

Бекхэм и его старший сын (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Как реагирует сеть

Новые фото семьи впечатлили комментаторов. Многие не только желают Бекхэмам хорошего отдыха, а еще и восхищаются красотой Виктории. Пользователи пишут:

  • "Виктория выглядит моложе подростков! Восхитительная"
  • "Обожаю вашу семью"
  • "Невероятная, с годами только красивее!".

К слову, ранее астролог раскрыла секрет крепкого брака Бекхэмов.

Помимо этого, недавно стало известно, что звезда американских сериалов родила первенца.

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