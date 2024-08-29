Відома актриса народила первістка та розсекретила його ім'я (фото)

Американська актриса Мей Вітман поділилася радісною новиною. Вона народила первістка і вже розповіла, як його назвала. Зірка не приховує, що дуже щаслива.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис Вітман в Instagram .

36-річна актриса вирішила оголосити про народження первістка з гумором. Вона зазначила, що не є Джастіном Бібером, який нещодавно став батьком, але все одно хоче розповісти про свого малюка.

"Я народила нашого сина, Майлза. З того моменту, як ми почули перший звук з його крихітного ротика, ми були зачаровані. Він найдобріший, найніжніший, найрозумніший, смішний маленький малюк і він наш найкращий друг", - написала Вітман.

Хто батько її дитини - залишається загадкою. Актриса нічого не розповідає про своє особисте життя, проте вона дала зрозуміти, що виховуватиме дитину не одна.

"Ми нескінченно вдячні, що він обрав нас своїми батьками. Ми любимо тебе! Ми такі щасливі!" - додала Вітман.

Відома актриса вперше стала мамою (скриншот)

На першому фото малюка вона показала його крихітну ніжку. Цікаво, що актриса назвала сина на честь актора Майлза Хейзера - разом вони знімалися в серіалі "Батьки". Це дуже зворушило фанів.

Вітман під час вагітності (фото: instagram.com/mistergarf)

Що відомо про Мей Вітман

Акторка знімається в кіно з самого дитинства. Вже у вісім років вона з'явилася у серіалі "Друзі". Також вона знімалася в рекламі та займалася озвучкою, як і її батьки.

На рахунку Вітман чимало ролей у відомих фільмах та серіалах. Її можна побачити у ситкомах "Уповільнений розвиток", "Хороші дівчата", "CSI: Місце злочину", "Відчайдушні домогосподарки" та інших.

Крім цього, вона знімалася у фільмах "День незалежності", "Скотт Пілігрим проти всіх", "Добре бути тихонею". Також вона озвучувала персонажів у мультфільмах "Аватар: легенда про Аанга", "Грифіни", "Шоу Клівленда".