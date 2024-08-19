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"Печатка щастя", кохання та багатство: астролог розкрила секрет міцного шлюбу Бекхемів

Понеділок 19 серпня 2024 16:20
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"Печатка щастя", кохання та багатство: астролог розкрила секрет міцного шлюбу Бекхемів Девід і Вікторія Бекхем одружилися більше 20 років тому (Фото: Getty Images)
Автор: Любов Блажко
Експерт: Катерина Соловйова

Вікторія Бекхем - британська співачка, авторка пісень, танцівниця, модель, актриса, модна дизайнерка, бізнес-вумен і, звичайно ж, дружина незрівнянного Девіда Бекхема.

Їі чоловік, у минулому - видатний футболіст, зараз є найпопулярнішим Instagram-блогером у Великобританії, співвласником американського професійного футбольного клубу Inter Miami CF. Він знімається в рекламі та кінофільмах, є володарем кількох модних марок, має в своєму арсеналі велику кількість нагород, орденів, титулів і премій.

Станом на осінь минулого року за оцінками Times їхні загальні статки оцінювались у 514 мільйонів доларів. Узаконивши свої стосунки ще у липні 1999 року, ця пара, попри все, продовжує бути разом, заробляти та виховувати дітей.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова розповіла, у чому секрет шлюбу цієї відомої на весь світ пари.

Секрет шлюбу Бекхемів з точки зору астрології

"На психологічному рівні в них панує високий рівень турботи, душевного тяжіння, уваги, участі, ніжності, симпатії, між ними присутнє тепло у взаємовідносинах. В їх сексуальному житті - високий рівень сумісності та повний збіг біоритмів", - пояснює фахівець.

"У цих відносинах обидва розкривають свій гендер повною мірою: вона як жінка, він - як чоловік. Девід дає Вікторії "Печатку щастя" на соціальному рівні, виступає її "енергетичним донором", завдяки чому вона відчуває повноту життя, радості, оптимізму, натхнення, приплив сил та отримує розширення соціальних можливостей", - додає вона.

У фінансових питаннях, як підкреслює астролог, Вікторія у цьому союзові отримує більше, ніж Девід. Але також через нього вона може й втрачати гроші.

&quot;Печатка щастя&quot;, кохання та багатство: астролог розкрила секрет міцного шлюбу БекхемівАстролог розповіла, у чому секрет міцних стосунків зірок (Фото: Getty Images)

Без конфліктів не обходиться, як і в будь-якій сім’ї. Сварки, за словами експертки, у цьому тандемі можуть навіть бути значними.

"У деяких питаннях вони не хочуть і не можуть поступитися одне одному, виборюючи право на лідерство. Але через те, що рівень конфліктності між ними середній і у відносинах присутня "Печатка щастя", їм досі вдається ладнати", - ділиться Соловйова.

Катерина підкреслює, що зірковий союз в курсі їхньої унікальної сумісності.

"Не повірите, але на початку своїх стосунків Вікторія та Девід зверталися до популярного голлівудського астролога, Джекі Сталлоне, до речі, мати відомого всім Сильвестра Сталлоне", - говорить спеціалістка.

"Вони попросили її розповісти про перспективи їхнього сімейного союзу та скласти їх персональні гороскопи. Джекі завдання виконала та запевнила, що все в них буде добре, а їх шлюб буде міцним і тривалим. Поки що все так і є", - також зазначає вона

&quot;Печатка щастя&quot;, кохання та багатство: астролог розкрила секрет міцного шлюбу БекхемівПара у шлюбі з 1999 року (Фото: Getty Images)

Окрім того, фахівець назвала деяку причетність Вікторії до однієї з найдавніших наук людства. Так, виявляється, після четвертих пологів знаменитість позбавлялася зайвої ваги за допомогою особливої практики, що є поєднанням йоги та астрології.

"Автором незвичної методики під назвою "йогалософія" є відома американська фітнес-інструкторка Менді Інгбер. Завдяки місіс Бекхем, про цю оригінальну систему стало відомо всім, хто цікавиться здоровим способом життя та намагається доглядати за собою найбільш екологічним і гармонійним чином", - резюмує астролог.

Також астролог пояснювала, що насправді коїться між Лопес та Аффлеком.

А ще почитайте, які операції роблять Дженніфер Еністон та Джаред Лето - відомий косметолог розкрив секрети світових зірок.

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