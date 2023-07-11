5 звичок, які заважають насолоджуватись життя на повну

Часто буває, що начебто все добре, але ми все одно відчуваємо тривогу, стрес і незадоволеність. Деякі звички заважають насолоджуватись життя повною мірою.
Про це повідомила психолог Юлія Гончар в Instagram.
За словами фахівця, прагнення до ідеалу може стати пасткою, яка заважає отримувати задоволення від життя.
"Дозволь собі помилки та недосконалості. Це робить тебе людиною, а не роботом", - радить психолог.
Коли ми постійно порівнюємо себе з іншими, а це часто буває не на нашу користь, то ми відчуваємо себе незадоволеними та недостатніми для чогось.
Варто приймати себе такими, якими ми є, і зосередитися на своїх власних досягненнях та особливостях.
Часто люди відкладають задоволення і чекають на "правильний момент". Однак, життя треба жити зараз.
"Знайди час для речей, які тебе радують, і дозволь собі насолоджуватись ними без почуття провини", - каже експерт.
Здоров'я і самопочуття мають велике значення для відчуття задоволення від життя. Варто приділяти час фізичній активності, здоровому харчуванню і доглядати за своїм емоційним станом.
Деяким людям потрібно навчись говорити "ні". Важливо розуміти, коли треба відмовитися від речей, які не приносять тобі задоволення або негативно впливають на твоє самопочуття.
Психолог каже, щоб досягти своєї мети, варто дозволяти собі більше:
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