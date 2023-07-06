Ці 10 ознак вказують на те, що ви залежні від свого партнера

Любов може мати різні прояви, втім її часто плутають із хворобливою залежністю від свого партнера. Зазвичай другий варіант дуже часто закінчується розривом стосунків.

Важко переносите розлуку

Будь-яку розлуку з партнером навіть короткотривалу ви переносите тяжко. Без коханої людини ви почуваєтесь спустошено та не можете взятися за жодну справу, все падає з рук.

В результаті протягом розлуки ви і не працюєте, і не відпочиваєте, тому що вам нічого не приносить радість.

Ідеалізація своєї другої половинки

Всім відомо, що ідеальних людей не існує, але ви вірите, що вашій коханій людині рівних немає. Ви перебільшуєте наявні у нього\ неї переваги, а недоліки - з точністю до навпаки.

Догоджаєте у всьому

Ви легко відмовляєтесь від своїх переконань, звичок, кола спілкування, способу життя на користь партнера. Ви все робите для коханої людини і намагаєтесь догодити у всьому.

Власні бажання та переконання ви відсуваєте на другий план або відмовляєтесь зовсім.

Намагання "вилікуватись" від минулих стосунків

Ви не зацікавлені в конкретній людині, вам просто потрібно заповнити порожнечу, яка з'явилась після розриву з колишнім партнером.

Це любовна залежність від конкретної людини, а від стосунків в цілому. Ті, хто в такій ситуації не уявляють себе без пари та тяжко переносять самотність.

Невпевність в почуттях партнера

Ніколи не буваєте абсолютно впевнені в почуттях другої половинки до вас, тому постійно вимагаєте в неї доводити свою любов.

Також ви дуже ревниві та здаєтесь, що стосунки під загрозою та потрібно їх постійно контролювати.

Ви вважаєте, що все потрібно робити разом

Мається на увазі, що у вас мають бути спільні інтереси, хобі та навіть друзі повинні бути спільні. Ви намагаєтесь постійно малювати ідеальну картинку стосунків та роздратовані, коли йде щось не так.

Терпите погане ставлення

Ви не хочете розривати стосунки навіть тоді, коли кохана людина погано до вас ставиться. Також не помічаєте тривожних дзвіночків, знаходите виправдання поганим вчинкам партнера. До того ж звинувачуєте себе в тому, що відбувається.

Вами легко маніпулювати

Партнеру дуже легко маніпулювати вами, змусити робити те, чого ви не хочете. Ваші стосунки побудовані лише за правилами другої половинки та ви за ними граєте, вдаючи, що вас все влаштовує.

Нерозділене кохання

Справжнє кохання завжди взаємне. Якщо любите лише ви та дарма намагаєтесь привернути до себе увагу, то це явно залежність.

Так інколи трапляється, що людина, не знаючи партнера вже мріє про стосунки та сходить з розуму.

Нестабільна самооцінка

У вас нестабільна самооцінка, і залежить вона від того, як чоловік поводиться з вами. Якщо він вам приділяє увагу, ви почуваєтесь впевненішими в собі.

Однак, якщо людина зникне на якийсь час або просто піде у справах, то ваша самооцінка різко знижується, і ви перестаєте вірити, що вас люблять.