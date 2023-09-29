5 знакових голів Андрія Шевченка, якими захоплюються досі

Дебютний гол

Гол у ворота мюнхенської "Баварії" 1994 року був першим влучним ударом 18-річного Андрія в єврокубках. І хоча той матч "Динамо" програло, але це взяття воріт перед 44-ма тисячами фанатів на "Олімпійському" Шевченко точно запам'ятав на все життя.

Бенефіс у Барселоні

1997 року Шевченко встановив "динамівський" рекорд, оформивши хет-трик у матчі проти грізної "Барселони" на знаменитому "Ноу Камп". Той матч український клуб виграв із рахунком 0:4 - ще один гол забив друг Шевченко, нинішній тренер збірної України з футболу Сергій Ребров.

Покарав росіян

Гол Андрія Миколайовича у ворота збірної Росії у відборі на Євро-2000 пам'ятають усі. Тоді лідер нашої збірної ідеально виконав штрафний здалеку і з самої бічної лінії, змусивши російських футболістів та вболівальників битися в агонії. Це сталося на 88 хвилині. З того часу в Україні подібний штрафний з лівого флангу називають "точкою Шевченка".

Супергол у ворота "Ювентуса"

Цей гол, забитий у 2001 році нашим футболістом у ворота "Ювентуса", досі в Італії займає високі місця в хіт-парадах найкрасивіших м'ячів, які коли-небудь забивалися в Серії А.

Останній гол у кар'єрі

Останній гол у кар'єрі Шевченка забив у своєму першому матчі фінальної частини чемпіонатів Європи. Це сталося на Євро 2012 у матчі Україна - Швеція перед переповненим "Олімпійським". Тоді Андрій оформив дубль, принісши вольову перемогу нашій збірній. Тоді ще ніхто не знав, що ці м'ячі - останні у кар'єрі Шевченка-футболіста.

Андрій Шевченко залишив незабутній слід в історії гри мільйонів та став символом не лише українського, а й світового футболу. Його голи та досягнення продовжують надихати нове покоління футболістів та фанатів. З днем народження, легенда!