Зеленський призначив Шевченка своїм позаштатним радником
Президент України Володимир Зеленський вирішив призначити легенду українського футболу Андрія Шевченка позаштатним радником.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідний указ глави держави.
"Призначити Шевченка Андрія Миколайовича радником президента України (поза штатом)", - йдеться у документі.
Що відомо про Шевченка
Нагадаємо, що Андрій Шевченко - один з найвідоміших футболістів в історії України.
Він був гравцем "Мілана" та "Челсі" - відомих європейських клубів. Шевченко кілька разів ставав найкращим бомбардиром чемпіонату Італії, завойовував Кубок Чемпіонів та Суперкубок Європи.
Також український спортсмен є володарем "Золотого м'яча" і ставав найкращим нападником УЄФА у 2006 році.
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