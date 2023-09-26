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Зеленський призначив Шевченка своїм позаштатним радником

Київ, Вівторок 26 вересня 2023 21:57
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Зеленський призначив Шевченка своїм позаштатним радником Фото: президент України Володимир Зеленський та колишній футболіст Андрій Шевченко (instagram.com/andriyshevchenko)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський вирішив призначити легенду українського футболу Андрія Шевченка позаштатним радником.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідний указ глави держави.

"Призначити Шевченка Андрія Миколайовича радником президента України (поза штатом)", - йдеться у документі.

Що відомо про Шевченка

Нагадаємо, що Андрій Шевченко - один з найвідоміших футболістів в історії України.

Він був гравцем "Мілана" та "Челсі" - відомих європейських клубів. Шевченко кілька разів ставав найкращим бомбардиром чемпіонату Італії, завойовував Кубок Чемпіонів та Суперкубок Європи.

Також український спортсмен є володарем "Золотого м'яча" і ставав найкращим нападником УЄФА у 2006 році.

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Андрій Шевченко Володимир Зеленський
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