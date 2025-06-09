5 знаків Зодіаку зустрінуть магію змін. Юпітер подарує їм цілий рік щастя

Які знаки Зодіаку отримають особливий подарунок від Юпітера

"10 червня Юпітер, планета "великого щастя", широких обріїв, багатих можливостей, подорожей, юриспруденції, законотворчості, освіти, науки та всього іноземного, робить інгресію до знаку Рак", - розповіла астролог.

"Четвертий знак Зодіаку - одне з найкращих положень для найдобрішої планети Сонячної системи. Тут Юпітер перебуватиме до 29 червня 2026 року", - наголосила вона.

Позитивний вплив відчують представники таких знаків Зодіаку:

Рак

Скорпіон

Риби

Телець

Діва.

А ще пощастить тим, в кого там знаходяться основні об’єкти радиксу.

Уважними з дією цієї планети у цей період треба бути:

Овнам

Козерогам

Терезам.

Окрім цього, слід бути обережними тим, у кого в індивідуальному гороскопі у цих знаках розміщуються головні астрологічні елементи.

"У цей період можуть прискорюватися ситуації, які стосуються родини, нерухомості, житла, питань зачаття, маленьких дітей, хатніх і побутових питань, сімейних традицій, домашнього затишку, присадибних ділянок, історії", - пояснила астролог.

У першу чергу зміни можуть торкнутися цих процесів, якщо вони пов’язані з:

далекими подорожами

юриспруденцією

законотворчістю

освітою

наукою

всім, що має відношення до чогось іноземного (мови, співробітництва, контактів тощо).

Особливо сприятливим цей період буде для психологів, соціологів, містиків, творчих особистостей.