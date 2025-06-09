5 знаків Зодіаку зустрінуть магію змін. Юпітер подарує їм цілий рік щастя

Вже 10 червня Юпітер опиниться в Раці, завдяки чому представники 5 знаків Зодіаку відчують на собі позитивні зміни. Це стане початком особливого періоду, який триватиме понад рік, аж до кінця червня 2026
Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова розповіла, кому пощастить найбільше.
"10 червня Юпітер, планета "великого щастя", широких обріїв, багатих можливостей, подорожей, юриспруденції, законотворчості, освіти, науки та всього іноземного, робить інгресію до знаку Рак", - розповіла астролог.
"Четвертий знак Зодіаку - одне з найкращих положень для найдобрішої планети Сонячної системи. Тут Юпітер перебуватиме до 29 червня 2026 року", - наголосила вона.
А ще пощастить тим, в кого там знаходяться основні об’єкти радиксу.
Окрім цього, слід бути обережними тим, у кого в індивідуальному гороскопі у цих знаках розміщуються головні астрологічні елементи.
"У цей період можуть прискорюватися ситуації, які стосуються родини, нерухомості, житла, питань зачаття, маленьких дітей, хатніх і побутових питань, сімейних традицій, домашнього затишку, присадибних ділянок, історії", - пояснила астролог.
У першу чергу зміни можуть торкнутися цих процесів, якщо вони пов’язані з:
Особливо сприятливим цей період буде для психологів, соціологів, містиків, творчих особистостей.
Вас може зацікавити