Таро-гороскоп на тиждень. Хто прийме важливе рішення, а хто відчує ностальгію за минулим

Цього тижня, який розпочався 9 червня і триватиме до 15 червня, кожен знак Зодіаку зіткнеться з унікальними енергіями, які допоможуть розкрити внутрішні переживання і спрямують на нові шляхи. Овни опиняться перед важливим вибором, який вимагатиме рішучості, тоді як Водолії поринуть у спогади про минуле.

Що обіцяє Таро-гороскоп на тиждень, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Metro.

Овен

Карта Таро: Закохані

Ви переживаєте внутрішній конфлікт, не можете визначитися з важливим рішенням. Ваші бажання суперечать сумніву, і це створює напругу між вашими емоціями та розумом.

Постійна невизначеність заважає рухатися вперед і викликає стрес. До кінця місяця потрібно ухвалити рішення і не сумніватися в ньому, це допоможе навести лад у думках і покласти край цьому безладу.

Телець

Карта Таро: Шістка Монет

Цього тижня варто звернути увагу на баланс обов'язків у домашніх справах. Якщо ви намагаєтеся все робити самостійно або, навпаки, перекладаєте обов'язки на інших, це може призвести до напруження.

Важливо організувати справи таким чином, щоб усі могли зробити свій внесок. Чіткий і справедливий розподіл допоможе зберегти гармонію у вашому домі.

Близнюки

Карта Таро: Трійка Монет

Тиждень підходить для роботи в команді над спільними проєктами. Якщо ви хочете досягти значних результатів, не намагайтеся все робити самостійно.

Спільні зусилля дадуть змогу створити щось більш значуще і стабільне, ніж індивідуальна робота. Це також чудова можливість для обміну ідеями та поліпшення вашого оточення.

Рак

Карта Таро: Королева Мечів

Цього тижня важливо розробити чіткий і логічний план дій, інакше ваші зусилля можуть не принести бажаного результату. У вас сильне бажання досягти мети, але без належної підготовки та стратегії все може йти не так.

Це ідеальний час, щоб зробити конкретні кроки й діяти відповідально. Якщо ви зможете налагодити стабільність у вашому домі, це принесе внутрішній спокій і впевненість.

Лев

Карта Таро: Дев'ятка Монет

Ваші великі амбіції та плани щодо дому можуть здаватися довготривалими, але не зупиняйтеся на шляху їх реалізації. Ви працюєте над створенням ідеального місця для себе, і, хоча це може зайняти час, кожен крок наближає вас до мети.

Це ваш великий проєкт, і навіть якщо він триватиме кілька років, результат буде вартий зусиль. Продовжуйте рухатися вперед і не бійтеся мріяти - ваші мрії збудуться.

Діва

Карта Таро: Верховна Жриця

Як представник Меркурія, ви схильні до розумової активності, тому вам необхідно знайти місце для спокою і тиші. Ця карта вказує на те, що ви могли б придушувати свої справжні бажання.

Цього тижня настав час зупинитися і подумати, дати своїм почуттям простір для вираження - ви здатні реалізувати те, чого дійсно хочете!

Терези

Карта Таро: Колісниця

Ця карта символізує рух, зміну місця, подорожі та нові можливості. Можливо, ви зараз замислюєтеся про своє майбутнє житло, роздумуєте, де може бути ваш дім.

Якщо це ваша мета, липень може стати вдалим часом для великих змін. Але поки що зосередьтеся на уявленнях про своє майбутнє житло і почніть рухатися в цьому напрямку.

Скорпіон

Карта Таро: Трійка Мечів

Цього тижня важливо провести очищення енергії у вашому домі. Відкрийте всі вікна, запаліть пахощі, особливо в кутах, і уявіть, як важка енергія виходить разом із димом.

Також можна очистити простір звуками, постукуючи ложкою по келиху або оплесками. Додайте білі свічки або кристали, якщо вам це близько, і проведіть енергетичне прибирання - ви відчуєте, як підвищується настрій.

Стрілець

Карта Таро: Лицар Кубків

Ви авантюрист і веселун, і ваш дім має відображати вашу свободу і відкритість. Ваш простір має бути наповнений яскравими моментами, пам'ятними речами та розвагами.

Якщо ви плануєте проводити час вдома, зробіть його місцем радості та розваг. Життя в ізоляції не для вас, тому створіть атмосферу, де кожен день приноситиме нові емоції та сміх.

Козоріг

Карта Таро: Десятка Жезлів

Цього тижня вам важливо не брати на себе більше, ніж можете витримати. Не перевантажуйте себе домашніми справами - у вас і так все добре.

Влітку зробіть паузу: відмовтеся від великих ремонтів або витрат, просто насолоджуйтеся тим, що у вас є. Це дасть вам змогу краще зрозуміти, що дійсно є пріоритетом у вашому житті.

Водолій

Карта Таро: Шістка Кубків

З 9 по 15 червня вам буде властива ностальгія за минулим, особливо за дитинством і місцями, де ви колись жили. Можливо, ви захочете повернутися в ці місця або внести елементи минулого у свій поточний простір.

Це може бути переїзд у рідний дім, додавання вінтажних предметів або антикваріату, створення стіни із сімейними фотографіями.

Риби

Карта Таро: Диявол

Цього тижня потрібно переглянути свої старі звички, які давно втратили свою користь. Ви могли потрапити в рутинний цикл у домашніх справах, фінансах або ремонті.

Приділіть увагу тому, як організовано ваше житло і що в ньому можна змінити, оновити або навіть повністю позбутися чогось старого. Проведіть генеральне прибирання в побуті - це допоможе вам відчути більший контроль, поліпшити ситуацію і навіть заощадити гроші.