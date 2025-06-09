5 знаков Зодиака встретят магию перемен. Юпитер подарит им целый год счастья

Уже 10 июня Юпитер окажется в Раке, благодаря чему представители 5 знаков Зодиака почувствуют на себе положительные изменения. Это станет началом особого периода, который продлится более года, вплоть до конца июня 2026 года
Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева рассказала, кому повезет больше всего.
"10 июня Юпитер, планета "большого счастья", широких горизонтов, богатых возможностей, путешествий, юриспруденции, законотворчества, образования, науки и всего иностранного, делает ингрессию в знак Рак", - рассказала астролог.
"Четвертый знак Зодиака - одно из лучших положений для самой доброй планеты Солнечной системы. Здесь Юпитер будет находиться до 29 июня 2026 года", - подчеркнула она.
А еще повезет тем, у кого там находятся основные объекты радикса.
Кроме этого, следует быть осторожными тем, у кого в индивидуальном гороскопе в этих знаках размещаются главные астрологические элементы.
"В этот период могут ускоряться ситуации, касающиеся семьи, недвижимости, жилья, вопросов зачатия, маленьких детей, домашних и бытовых вопросов, семейных традиций, домашнего уюта, приусадебных участков, истории", - пояснила астролог.
В первую очередь изменения могут коснуться этих процессов, если они связаны с:
Особенно благоприятным этот период будет для психологов, социологов, мистиков, творческих личностей.
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