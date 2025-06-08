Бережіться спокус і зустрічайте щастя: астролог дала важливі поради на увесь тиждень

Новий тиждень, з 9 по 15 червня, буде насиченим та особливим. Повня, Місяць без курсу, спокуси та щастя Юпітера - як не наробити помилок та прожити кожен день правильно?

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова склала детальний прогноз на увесь тиждень і дала важливі поради.

9 червня - день Місяця без курсу

"Не рекомендовано голодувати. Активуються процеси омолодження організму. З 15:06 до 17:55 за київським часом нічне світило буде без курсу. Таке положення прирівнюється до дії ретроградного Меркурія", - розповіла Соловйова.

"Вважається, що коли Місяць перебуває у стані без курсу, звичайний перебіг справ порушується, робиться хибний вибір, дії не приносять бажаного результату, людину охоплюють розгубленість, неуважність та марні ілюзії", - попередила вона.

Тому не варто

починати щось важливе

ухвалювати серйозні рішення

щось змінювати

витрачати багато грошей

звертатися по допомогу (можуть відмовити, пообіцяти, але не дати чи дати не те, що треба)

довіряти ідеям і пропозиціям, які з'явилися в цей час (вони виявляться безперспективними).

10 червня - день "великого щастя" Юпітера

Сприятливий час для нових справ і прийняття важливих рішень, відвідування перукарні, проведення переговорів і укладання великих угод, початку далеких подорожей, оформлення на нову роботу, нових знайомств.

Також настає вдалий день для тих, хто має підприємницький хист, комерційну жилку, організаторський талант, вміння заробляти гроші.

"10 червня Юпітер, планета "великого щастя", широких обріїв, багатих можливостей, подорожей, юриспруденції, законотворчості, освіти, науки та всього іноземного, робить інгресію до знаку Рак", - розповіла астролог.

11 червня - кризовий день і Повня

"Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні, коштовних покупок, розлучень. Краще на цей день не планувати важливі переговори, укладання нових договорів, придбання техніки, важливі відрядження, складання іспитів, проведення необхідних платежів, з’ясування відносин з сусідами", - попередила експерт.

За її словами, настає кризовий та стресовий для організму період спокус та емоційної напруги. А о 10:44 за київським часом відбудеться точна фаза Повні.

"Жінки відчувають Повню гостріше за чоловіків. Не піддавайтесь емоціям та не перенавантажуйте нервову систему. Не можна піддаватися навіюванню, провокаціям, лінуватися. Утримайтесь від сексуальних практик", - розповіла Соловйова.

"Необхідно приборкувати пристрасті та бажання, зібратись з духом, зміцнювати самодисципліну. Терпіння та миролюбство - основний девіз дня. Завершуйте розпочаті раніше справи, підбивайте підсумки, повертайте борги, виконуйте важку роботу. Корисні голодування чи дієта", - також радить вона.

12 червня - день ризиків

Як зазначила експерт, це теж критичний день. Виконуйте усю чорнову роботу, займайтеся спортом, можна дотримуватися посту.

"Краще не розпочинати нові справи, пов’язані з бізнесом, юриспруденцією, подорожами, освітою, наукою та усім, що має відношення до усього іноземного: мови, закордонних стосунків, міжнародного співробітництва", - радить астролог.

13 червня - день віщих снів

Невдалий час для нових справ та рішень, операцій, далеких подорожей, різноманітних авантюр. Але з'являється ідеальна можливість аби насолодитися тим, що вам найбільше до вподоби: улюблена музика, кіно, театр, образотворчий музей, виставки, показ мод, антикварний магазин, ювелірні прикраси, спа-салон, найбажаніші десерти та приємне товариство.

"Приділіть час будь-якій творчості. Корисні колективні обговорення питань, ділові зустрічі. День сприяє гармонізації відносин з оточуючими. Приділить час родині, дітям, хатнім питанням. Можна побачити віщі сни. Вітаються романтичні сюрпризи: підготуйте невеличкий подарунок для вашої улюбленої половинки, щоб зробити фінал цього тижня яскравим і приємним", - пояснила Соловйова.

14 червня - день підсумків

Цього дня варто утриматися від коштовних покупок, оформлення угод. Можливі відвідування перукарні.

"Оточуюча дійсність віддзеркалить вашу сутність: все, що буде сказане про вас, правда. Уникайте вживання алкоголю та паління. Підбивайте підсумки, завершуйте поточні справи, повертайте борги. Корисні голодування, масаж, косметологічні процедури, фізичні навантаження. Період присвячений майновим справам, грошам, допомозі іншим. Чоловіки мають зробити подарунки жінкам", - наголосила астролог.

15 червня - небезпечний день

"Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні. Не укладайте шлюб, не оформлюйте угоди, не позичайте гроші та не давайте у борг самі. Обережно з новими ідеями та знайомствами", - попередила Соловйова.

"Є небезпека не лише потрапити до чужого павутиння, але й підпорядкувати собі інших людей. У цей період необхідно проаналізувати свої думки та вчинки, позбавитися від гордині, брехні, гніву, заздрощів та ілюзорних фантазій. Необхідно очистити себе та своє житло. Утримайтесь від сексуальних контактів", - додала вона.