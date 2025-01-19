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5 змін на шкіри, які можуть свідчити про важкий стан

Які ознаки вказують на рак шкіри (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Деякі зміни на шкірі можуть бути попереджувальними ознаками раку шкіри. Дерматолог назвала тривожні симптоми, які не можна ігнорувати.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Express.

Ознаки раку шкіри

Дерматолог шкіра є найбільшим органом тіла, тому навіть незначні зміни можуть вказувати на важкий стан.

Як вберегтися

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