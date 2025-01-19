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5 изменений на коже, которые могут свидетельствовать о тяжелом состоянии

Какие признаки указывают на рак кожи (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Некоторые изменения на коже могут быть предупреждающими признаками рака кожи. Дерматолог назвала тревожные симптомы, которые нельзя игнорировать.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express.

Признаки рака кожи

Дерматолог кожа является самым большим органом тела, поэтому даже незначительные изменения могут указывать на тяжелое состояние.

Как уберечься

 

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