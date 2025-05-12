Життя під контролем: 5 зірок, над якими було встановлено опіку

Венді Вільямс

"У мене немає грошей. Якщо це трапилось зі мною - це може статися з ким завгодно", - приголомшила зізнання зірка у документальному фільмі "Де Венді Вільямс?".

За інформацією NPR, у травні 2022 року банк Wells Fargo звернувся до суду, щоб взяти фінансову опіку над Венді, оскільки вважав, що через проблеми з пам’яттю вона може стати жертвою шахрайства. Венді Вільямс (фото: instagram.com/thewendyexperiencepodcast)

Торік їй діагностували деменцію. Станом на зараз Вільямс усе ще бореться за право самостійно розпоряджатися своїми грошима.

Брітні Спірс

Історія Брітні - одна з найгучніших. Через нестабільну поведінку у 2007 році її батько ініціював тимчасову опіку, яка згодом стала постійною. Понад 13 років зірка жила фактично під контролем - аж до того, що їй забороняли знімати внутрішньоматкову спіраль.

Цей випадок викликав хвилю підтримки по всьому світу та став основою руху #FreeBritney. Брітні Спірс (фото: Getty Images)

Нарешті, у 2021 році суд припинив опікунство, і Брітні змогла знову жити на власних умовах.

Аманда Байнс

Аманда, яка колись була улюбленицею телеканалу Nickelodeon, зникла з екранів на тлі серйозних проблем з психічним здоров’ям. У 2013 році її госпіталізували до психіатричної лікарні, і невдовзі після цього її мама отримала право на опікунство. Аманда Байнс (фото: instagram.com/amandaamandaamanda1986)

З того часу Аманда пройшла складний шлях відновлення, і в 2022-му, за підтримки родини, нарешті звільнилася від опіки.

Майкл Огер

Футболіст Майкл Огер, відомий широкій публіці завдяки фільму "Невидима сторона", теж мав справу з опікунством. Його історія зворушила мільйони, але виявилось, що не все було так ідеально.

Родина Туохі, яка, як здавалося, його усиновила, насправді отримала юридичну опіку, коли йому виповнилося 18. Майкл Огер (фото: Вікіпедія)

За словами самого Огера, вони отримали прибуток із його історії, тоді як він сам не мав належного контролю над власним життям. У 2023 році він юридично звільнився від цієї угоди.

Браян Вілсон

Легендарний учасник The Beach Boys Браян Вілсон пережив чимало - від психічних зривів до діагнозу "біполярний розлад". Ще у 90-х він опинився під судовою опікою. Згодом його дружина Мелінда Ледбеттер офіційно стала опікуном. Браян Вілсон (фото: Вікіпедія)

Після її смерті e січні 2024 року, опіка перейшла до близьких друзів родини. Попри все, Браян досі виходить на сцену, хоча вже давно живе не самостійним життям.