Життя під контролем: 5 зірок, над якими було встановлено опіку

Через психологічні труднощі, сімейні конфлікти або фінансові суперечки деякі зірки втрачали право самостійно приймати рішення - і над ними офіційно встановлювали опіку.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про п’ятьох знаменитостей, які, попри славу й популярність, опинилися під юридичним наглядом.
"У мене немає грошей. Якщо це трапилось зі мною - це може статися з ким завгодно", - приголомшила зізнання зірка у документальному фільмі "Де Венді Вільямс?".
За інформацією NPR, у травні 2022 року банк Wells Fargo звернувся до суду, щоб взяти фінансову опіку над Венді, оскільки вважав, що через проблеми з пам’яттю вона може стати жертвою шахрайства.
Торік їй діагностували деменцію. Станом на зараз Вільямс усе ще бореться за право самостійно розпоряджатися своїми грошима.
Історія Брітні - одна з найгучніших. Через нестабільну поведінку у 2007 році її батько ініціював тимчасову опіку, яка згодом стала постійною. Понад 13 років зірка жила фактично під контролем - аж до того, що їй забороняли знімати внутрішньоматкову спіраль.
Цей випадок викликав хвилю підтримки по всьому світу та став основою руху #FreeBritney.
Нарешті, у 2021 році суд припинив опікунство, і Брітні змогла знову жити на власних умовах.
Аманда, яка колись була улюбленицею телеканалу Nickelodeon, зникла з екранів на тлі серйозних проблем з психічним здоров’ям. У 2013 році її госпіталізували до психіатричної лікарні, і невдовзі після цього її мама отримала право на опікунство.
З того часу Аманда пройшла складний шлях відновлення, і в 2022-му, за підтримки родини, нарешті звільнилася від опіки.
Футболіст Майкл Огер, відомий широкій публіці завдяки фільму "Невидима сторона", теж мав справу з опікунством. Його історія зворушила мільйони, але виявилось, що не все було так ідеально.
Родина Туохі, яка, як здавалося, його усиновила, насправді отримала юридичну опіку, коли йому виповнилося 18.
За словами самого Огера, вони отримали прибуток із його історії, тоді як він сам не мав належного контролю над власним життям. У 2023 році він юридично звільнився від цієї угоди.
Легендарний учасник The Beach Boys Браян Вілсон пережив чимало - від психічних зривів до діагнозу "біполярний розлад". Ще у 90-х він опинився під судовою опікою. Згодом його дружина Мелінда Ледбеттер офіційно стала опікуном.
Після її смерті e січні 2024 року, опіка перейшла до близьких друзів родини. Попри все, Браян досі виходить на сцену, хоча вже давно живе не самостійним життям.
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