Жизнь под контролем: 5 звезд, над которыми была установлена опека

Венди Уильямс

"У меня нет денег. Если это случилось со мной - это может произойти с кем угодно", - ошеломила признание звезда в документальном фильме "Где Венди Уильямс?".

По информации NPR, в мае 2022 года банк Wells Fargo обратился в суд, чтобы взять финансовую опеку над Венди, поскольку считал, что из-за проблем с памятью она может стать жертвой мошенничества. Венди Уильямс (фото: instagram.com/thewendyexperiencepodcast)

В прошлом году ей диагностировали деменцию. По состоянию на сейчас Уильямс все еще борется за право самостоятельно распоряжаться своими деньгами.

Бритни Спирс

История Бритни - одна из самых громких. Из-за нестабильного поведения в 2007 году ее отец инициировал временную опеку, которая впоследствии стала постоянной. Более 13 лет звезда жила фактически под контролем - вплоть до того, что ей запрещали снимать внутриматочную спираль.

Этот случай вызвал волну поддержки по всему миру и стал основой движения #FreeBritney. Бритни Спирс (фото: Getty Images)

Наконец, в 2021 году суд прекратил опекунство, и Бритни смогла снова жить на собственных условиях.

Аманда Байнс

Аманда, которая когда-то была любимицей телеканала Nickelodeon, исчезла с экранов на фоне серьезных проблем с психическим здоровьем. В 2013 году ее госпитализировали в психиатрическую больницу, и вскоре после этого ее мама получила право на опекунство. Аманда Байнс (фото: instagram.com/amandaamandaamandaamanda1986)

С тех пор Аманда прошла сложный путь восстановления, и в 2022-м, при поддержке семьи, наконец-то освободилась от опеки.

Майкл Огер

Футболист Майкл Огер, известный широкой публике благодаря фильму "Невидимая сторона", тоже имел дело с опекунством. Его история тронула миллионы, но оказалось, что не все было так идеально.

Семья Туохи, которая, как казалось, его усыновила, на самом деле получила юридическую опеку, когда ему исполнилось 18. Майкл Огер (фото: Википедия)

По словам самого Огера, они получили прибыль с его истории, тогда как он сам не имел должного контроля над собственной жизнью. В 2023 году он юридически освободился от этой сделки.

Брайан Уилсон

Легендарный участник The Beach Boys Брайан Уилсон пережил немало - от психических срывов до диагноза "биполярное расстройство". Еще в 90-х он оказался под судебной опекой. Впоследствии его жена Мелинда Ледбеттер официально стала опекуном. Брайан Уилсон (фото: Википедия)

После ее смерти в январе 2024 года, опека перешла к близким друзьям семьи. Несмотря на все, Брайан до сих пор выходит на сцену, хотя уже давно живет не самостоятельной жизнью.