5 зірок, яких ненавидять у Голлівуді

Едвард Нортон

Актор дедалі рідше з'являється як на великих, так і на малих екранах, і причина цього - його складний характер. Колеги по знімальному майданчику зазначають, що Нортон часто переробляє сценарії під свої потреби, не враховуючи думку інших членів команди.

Ще під час роботи над "Бійцівським клубом" він часто конфліктував із режисером Девідом Фінчером, який навіть подумував замінити його іншим актором.

До цього додаються його пристрасть до алкоголю та високі вимоги до гонорарів. Саме через свій характер і нездатність працювати в команді Нортон втратив роль Халка в Кіновсесвіті Marvel.

Едвард Нортон (фото: Вікіпедія)

Гвінет Пелтроу

Ось ще одна зірка Marvel, яка зберегла свою роль, незважаючи на складний характер. Колеги зазначають, що Гвінет часто проявляє зверхність і нечемність до оточуючих. Вона постійно прагне вчити всіх, як слід чинити.

Пелтроу не вважає інших акторів, які працюють з нею на знімальному майданчику, рівними собі. Наприклад, на зйомках одного з фільмів Marvel вона навмисно ігнорувала Скарлетт Йоханссон. Через ці особливості зірку рідко запрошують зніматися.

Гвінет Пелтроу (фото: instagram.com/gwynethpaltrow)

Джулія Робертс

Джулія відома своєю вередливістю, і це відзначають усі, хто з нею працював. Після низки успішних ролей її вимоги і запити значно зросли, що не подобалося ні режисерам, ні студіям, які планували з нею працювати.

Крім того, під час зйомок Джулія могла годинами сидіти у своєму трейлері і не виходити, що ще більше дратувало режисерів, які вже працювали з нею.

Джулія Робертс (фото: instagram.com/juliaroberts)

Кетрін Хейгл

Багато хто пам'ятає цю актрису за її головними ролями в романтичних комедіях. Вона дійсно чудово виглядала у цих фільмах, але раптово зникла з екранів. Кетрін починала свою кар'єру з серіалу "Анатомія пристрасті", і їй пророкували велике майбутнє в кіно.

Однак її характер завадив цьому. Хейгл могла вередувати, скандалити, принижувати колег на знімальному майданчику, грубити і різко висловлюватися. Все це повністю відштовхнуло від неї великі студії, і тепер її більше не запрошують на головні ролі.

Кетрін Хейгл (фото: instagram.com/katherineheigl​​​​​​​)

Шайя Лабаф

Цей актор практично перестав зніматися, але причина не в його дивацтвах. Він неодноразово поводився ексцентрично в громадських місцях, через що привертав увагу більше як скандальна особистість, а не як талановитий актор.

Його витівки могли завдати шкоди цілим студіям, тому з ним перестали співпрацювати. Крім того, актор часто нетактовно відгукувався про своїх колег, що відштовхнуло їх від нього вже на початку його кар'єри.

Шайя Лабаф (фото: Вікіпедія)