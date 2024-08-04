5 звезд, которых ненавидят в Голливуде

Эдвард Нортон

Актер все реже появляется как на больших, так и на малых экранах, и причина этого - его сложный характер. Коллеги по съемочной площадке отмечают, что Нортон часто перерабатывает сценарии под свои нужды, не считая мнения других членов команды.

Еще во время работы над "Бойцовский клуб" он часто конфликтовал с режиссером Дэвидом Финчером, который даже подумывал заменить его другим актером.

К этому добавляется его пристрастие к алкоголю и высокие требования к гонорарам. Именно из-за своего характера и неспособности работать в команде Нортон потерял роль Халка в Киновселенной Marvel.

Эдвард Нортон (фото: Википедия)

Гвинет Пэлтроу

Вот еще одна звезда Marvel, которая сохранила свою роль, несмотря на сложный характер. Коллеги отмечают, что Гвинет часто проявляет высокомерие и невежливость к окружающим. Она постоянно стремится учить всех, как следует поступать.

Пэлтроу не считает других актеров, которые работают с ней на съемочной площадке, равными себе. Например, на съемках одного из фильмов Marvel она намеренно игнорировала Скарлетт Йоханссон. Из-за этих особенностей звезду редко приглашают сниматься.

Гвинет Пэлтроу (фото: instagram.com/gwynethpaltrow)

Джулия Робертс

Джулия известна своей капризностью, и это отмечают все, кто с ней работал. После ряда успешных ролей ее требования и запросы значительно выросли, что не нравилось ни режиссерам, ни студиям, планировавшим с ней работать.

Кроме того, во время съемок Джулия могла часами сидеть в своем трейлере и не выходить, что еще больше раздражало режиссеров, уже работавших с ней.

Джулия Робертс (фото: instagram.com/juliaroberts)

Кэтрин Хейгл

Многие помнят эту актрису по ее главным ролям в романтических комедиях. Она действительно отлично выглядела в этих фильмах, но внезапно исчезла с экранов. Кэтрин начинала свою карьеру с сериала "Анатомия страсти", и ей прочили большое будущее в кино.

Однако ее характер помешал этому. Хейгл могла капризничать, скандалить, унижать коллег на съемочной площадке, грубить и резко выражаться. Все это полностью оттолкнуло от нее большие студии и теперь ее больше не приглашают на главные роли.

Кэтрин Хейгл (фото: instagram.com/katherineheigl)

Шайя Лабаф

Этот актер практически перестал сниматься, но причина не в его странностях. Он неоднократно вел себя эксцентрично в общественных местах, поэтому привлекал внимание больше как скандальная личность, а не как талантливый актер.

Его проделки могли нанести вред целым студиям, поэтому с ним перестали сотрудничать. Кроме того, актер часто бестактно отзывался о своих коллегах, что оттолкнуло их от него уже в начале его карьеры.

Шайя Лабафф (фото: Википедия)