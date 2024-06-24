До Росії - ні ногою: 6 голлівудських зірок , які ще до війни зізнавались, що не люблять РФ

Сьогодні негативне ставлення до Росії, зумовлене поточними політичними подіями, нікого не здивує. Однак задовго до вторгнення російських військ в Україну на голлівудських пагорбах були ті, хто відкрито висловлював свою ворожість до країни-агресорки.

Хто зі світових зірок входить до списку активних русофобів - дізнайтеся в нашому матеріалі на РБК-Україна (проект Styler).

Джим Керрі

У 2018 році актор Джим Керрі видалив свою сторінку у Facebook на знак протесту проти "російського втручання" в американські вибори.

"Я видаляю свою сторінку, оскільки Facebook отримав прибуток від російського втручання у наші вибори, і вони досі не роблять усього можливого, щоб це зупинити" ,- писав актор у Twitter.

Джим Керрі (фото: кадр з фільму)

Дженніфер Лоуренс

Оскароносна зірка "Голодних ігор" давно заявила про свою ненависть до Росії. Після зйомок у фільмі "Червоний горобець", де Дженніфер Лоуренс виконала роль російської шпигунки, актриса зізналася, що не хотіла б мати нічого спільного з цією країною.

На пресконференціях та інших заходах, де присутні російські журналісти, вона відмовляється відповідати на їхні запитання і одного разу навіть попросила російську пресу покинути захід з політичних міркувань.

Дженніфер Лоуренс (фото: instagram.com/1jnnf)

Леді Гага

Ще у 2013 році епатажна поп-діва заявила, що не любить Росію, і причиною тому стала агресивна політика цієї країни. Вона також була обурена ненависницьким ставленням уряду РФ до ЛГБТ-спільноти.

Леді Гага (фото: instagram.com/ladygaga​​​​​​​)

Морган Фрімен

У травні 2022 року американському акторові Моргану Фрімену довічно заборонили в'їзд до Росії.

Це рішення ухвалили у відповідь на його висловлювання 2017 року, коли зірка "Втечі з Шоушенка" звинуватив РФ у змові проти США і закликав боротися з Москвою.

Морган Фрімен (фото: instagram.com/morganfreeman)

Марк Руффало

Марк Руффало не раз висловлював своє неприйняття політики Росії та її ставлення до ЛГБТ-спільноти.

У 2016 році він підтримував кандидатуру Гілларі Клінтон на пост президента США і робив гучні заяви проти Дональда Трампа, називаючи його "другом Путіна".

Марк Руффало (фото: instagram.com/markruffalo​​​​​​​)

Кетті Перрі

Ця співачка декілька разів змінювала своє ставлення до країни-окупанта. Спочатку вона заявляла, що нізащо не поїде в Росію, але пізніше все ж таки відвідала Москву і навіть вибачилася за свої різкі висловлювання про росіян.

Однак незабаром зірка знову змінила свою думку. Кеті Перрі з'явилася на вечірньому шоу Джиммі Кіммела, де наголосила, що більше ніколи не хоче повертатися до РФ.

Кетті Перрі (фото: instagram.com/katyperry​​​​​​​)