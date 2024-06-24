ua en ru
Пн, 24 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

До Росії - ні ногою: 6 голлівудських зірок , які ще до війни зізнавались, що не люблять РФ

Понеділок 24 червня 2024 09:00
UA EN RU
До Росії - ні ногою: 6 голлівудських зірок , які ще до війни зізнавались, що не люблять РФ Дженніфер Лоуренс і Леді Гага (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Сьогодні негативне ставлення до Росії, зумовлене поточними політичними подіями, нікого не здивує. Однак задовго до вторгнення російських військ в Україну на голлівудських пагорбах були ті, хто відкрито висловлював свою ворожість до країни-агресорки.

Хто зі світових зірок входить до списку активних русофобів - дізнайтеся в нашому матеріалі на РБК-Україна (проект Styler).

Джим Керрі

У 2018 році актор Джим Керрі видалив свою сторінку у Facebook на знак протесту проти "російського втручання" в американські вибори.

"Я видаляю свою сторінку, оскільки Facebook отримав прибуток від російського втручання у наші вибори, і вони досі не роблять усього можливого, щоб це зупинити" ,- писав актор у Twitter.

До Росії - ні ногою: 6 голлівудських зірок , які ще до війни зізнавались, що не люблять РФ

Джим Керрі (фото: кадр з фільму)

Дженніфер Лоуренс

Оскароносна зірка "Голодних ігор" давно заявила про свою ненависть до Росії. Після зйомок у фільмі "Червоний горобець", де Дженніфер Лоуренс виконала роль російської шпигунки, актриса зізналася, що не хотіла б мати нічого спільного з цією країною.

На пресконференціях та інших заходах, де присутні російські журналісти, вона відмовляється відповідати на їхні запитання і одного разу навіть попросила російську пресу покинути захід з політичних міркувань.

До Росії - ні ногою: 6 голлівудських зірок , які ще до війни зізнавались, що не люблять РФ

Дженніфер Лоуренс (фото: instagram.com/1jnnf)

Леді Гага

Ще у 2013 році епатажна поп-діва заявила, що не любить Росію, і причиною тому стала агресивна політика цієї країни. Вона також була обурена ненависницьким ставленням уряду РФ до ЛГБТ-спільноти.

До Росії - ні ногою: 6 голлівудських зірок , які ще до війни зізнавались, що не люблять РФ

Леді Гага (фото: instagram.com/ladygaga​​​​​​​)

Морган Фрімен

У травні 2022 року американському акторові Моргану Фрімену довічно заборонили в'їзд до Росії.

Це рішення ухвалили у відповідь на його висловлювання 2017 року, коли зірка "Втечі з Шоушенка" звинуватив РФ у змові проти США і закликав боротися з Москвою.

До Росії - ні ногою: 6 голлівудських зірок , які ще до війни зізнавались, що не люблять РФ

Морган Фрімен (фото: instagram.com/morganfreeman)

Марк Руффало

Марк Руффало не раз висловлював своє неприйняття політики Росії та її ставлення до ЛГБТ-спільноти.

У 2016 році він підтримував кандидатуру Гілларі Клінтон на пост президента США і робив гучні заяви проти Дональда Трампа, називаючи його "другом Путіна".

До Росії - ні ногою: 6 голлівудських зірок , які ще до війни зізнавались, що не люблять РФ

Марк Руффало (фото: instagram.com/markruffalo​​​​​​​)

Кетті Перрі

Ця співачка декілька разів змінювала своє ставлення до країни-окупанта. Спочатку вона заявляла, що нізащо не поїде в Росію, але пізніше все ж таки відвідала Москву і навіть вибачилася за свої різкі висловлювання про росіян.

Однак незабаром зірка знову змінила свою думку. Кеті Перрі з'явилася на вечірньому шоу Джиммі Кіммела, де наголосила, що більше ніколи не хоче повертатися до РФ.

До Росії - ні ногою: 6 голлівудських зірок , які ще до війни зізнавались, що не люблять РФ

Кетті Перрі (фото: instagram.com/katyperry​​​​​​​)

Раніше ми розповідали про топ-5 голлівудських зірок, які розмовляють українською мовою.

Також ми писали про 5 українських зірок, які втратили славу під час великої війни.

При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Gaga Daily, Twitter Джим Керрі, People.

Читайте РБК-Україна в Google News
Голлівуд Леді Гага Війна в Україні Актори
NEWS
У ЗСУ спростовують повну окупацію росіянами Новоолександрівки на Покровському напрямку
У ЗСУ спростовують повну окупацію росіянами Новоолександрівки на Покровському напрямку