ua en ru
Пн, 01 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Топ-6 зірок Голлівуду, які вважають себе некрасивими

Понеділок 01 липня 2024 09:01
UA EN RU
Топ-6 зірок Голлівуду, які вважають себе некрасивими Міла Куніс і Марго Роббі (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Ми всі розуміємо, що справжня краса полягає не тільки в зовнішності, а й у внутрішньому світі людини. Останніми роками все більше знаменитостей дотримуються тренду на бодіпозитив і повне прийняття себе. Однак, незважаючи на це, деякі зірки все ж вважають себе некрасивими.

У цьому матеріалі РБК-Україна (проект Styler) розповідає про шість зірок Голлівуду, які незадоволені своєю зовнішністю і відкрито говорять про це.

Марго Робби

В одному зі своїх інтерв'ю Марго Роббі зізналася, що не вважає себе "особливо привабливою". Акторка зазначила: "У моїй великій компанії подруг вдома я, безумовно, не найкрасивіша і найпривабливіша".

Австралійська актриса здобула світову популярність після ролі у фільмі "Вовк з Волл-стріт" Мартіна Скорсезе. Усі, хто бачив її сцени в цьому фільмі, напевно б не погодилися з її думкою про свою зовнішність.

Топ-6 зірок Голлівуду, які вважають себе некрасивими

Марго Роббі (фото: кадр з фільму "Барбі")

Сальма Хайек

Мексикансько-американська акторка Сальма Хаєк скромно зазначала, що люди помилково вважають її красунею.

"Насправді в мене не дуже гарне тіло. Я просто знаю кілька хитрощів, як мені потрібно правильно одягатися", - вважає зірка.

Варто зазначити, що 57-річна акторка перебуває у чудовій формі. Вона захоплюється йогою, пілатесом і обожнює дайвінг.

Топ-6 зірок Голлівуду, які вважають себе некрасивими

Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)

Мила Куніс

Акторка вважає, що природна сексуальність їй не притаманна, але її почуття гумору допомагає мати привабливий вигляд.

Вона зізналася: "Я ціную увагу, але я не вважаю себе особливо привабливою. У мене також немає тієї природної сексуальності та чуттєвості, яка є у деяких жінок".

Міла Куніс живе в Лос-Анджелесі разом зі своїм чоловіком Ештоном Катчером і дітьми - у місті, куди прагнуть приїхати найкрасивіші жінки світу, щоб стати відомими. Тому її сумніви цілком зрозумілі.

Топ-6 зірок Голлівуду, які вважають себе некрасивими

Мила Куніс (фото: Вікіпедія)

Райан Гослинг

Голлівудська зірка та кумир мільйонів Раян Гослінг також не вважає себе достатньо привабливим. Між іншим, він і вищезгадана Марго Роббі нещодавно втілили на екрані ідеальні образи Барбі та Кена.

Актор зізнався: "Я не такий вже й красень. Я думаю, що я досить дивний хлопець. До "Щоденника пам'яті" я завжди грав ролі диваків, виродків, психопатів, ботаніків, аутсайдерів".

Через 12 років після виходу "Щоденника пам'яті" він знявся в головній ролі в мюзиклі "Ла-Ла Ленд", який остаточно затвердив його статус як красеня.

Топ-6 зірок Голлівуду, які вважають себе некрасивими

Райан Гослинг​​​​​​​ (фото: кадр з фільму "Барбі")

Ліам Хемсворт

Австралійський актор Ліам Гемсворт здобув широку популярність завдяки ролі Гейла Готорна в "Голодних іграх". Незважаючи на свою популярність, Гемсворт не вважає себе вродливим.

"Я не вважаю себе привабливим "серцеїдом", як мене називають фанати", - зізнався він в одному з інтерв'ю.

Топ-6 зірок Голлівуду, які вважають себе некрасивими

Ліам Хемсворт (фото: instagram.com/liamhemsworth)

Майкл Фассбендер

Дивно, але цей ірландський актор також не бачить у собі привабливості.

"Я ніколи не вважав себе красенем", - зізнавався актор.

Комплекси і низька самооцінка у Майкла з минулого: він розповідав, що в юності в нього було акне і погана зачіска, і це робить актора невпевненим у собі й донині.

Топ-6 зірок Голлівуду, які вважають себе некрасивими

Майкл Фассбендер (фото: Вікіпедія)

Раніше ми писали про 5 знаменитостей старше 50 років, які ніколи не робили пластичних операцій.

Також ми розповідали про голлівудських зірок, чиї діти їх зганьбили на весь світ.

При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Vanity Fair, The Sun.

Читайте РБК-Україна в Google News
Голлівуд Актори Зірки
NEWS
Зелена енергетика. Плюси, мінуси та навіщо Україні "енергетичний перехід"
Зелена енергетика. Плюси, мінуси та навіщо Україні "енергетичний перехід"