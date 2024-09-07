5 зірок, в яких є сестра або брат близнюк, але ніхто про це не знає

Жизель і Патрісія Бундхен

Колишній ангел Victoria's Secret Жизель Бундхен народилася на півдні Бразилії в родині німецьких емігрантів. У неї є сестра-двійнята Патрісія, а також чотири інші сестри: Ракель, Гразіела, Габріела і Рафаела.

У 14 років Патрісія, як і Жизель, вступила до модельної школи, але незабаром зрозуміла, що робота на подіумі їй не до душі. Замість цього вона вирішила зосередитися на кар'єрі в модельному менеджменті, вступивши на факультет зв'язків з громадськістю. Патрісія стала підтримувати і допомагати Жизель на шляху до успіху.

Багато в чому завдяки її діловій інтуїції Жизель майже 12 років залишалася найбільш високооплачуваною моделлю у світі.

Жизель і Патрісія Бундхен (фото: instagram.com/gisele)

Ештон і Майкл Кутчери

У 1970-х роках УЗД не було широко розповсюджене, тому батьки Крістофера (Ештона) і Майкла Кутчерів не очікували народження близнюків. Перший хлопчик народився абсолютно здоровим, але в другого діагностували легку форму ДЦП і кардіоміопатію (патологія серця, за якої уражається міокард).

Ештон Кутчер (фото: Вікіпедія)

За легендою, коли братам було 13 років, Майклу терміново потрібна була пересадка серця, і Ештон навіть хотів пожертвувати собою, щоб віддати серце братові, але батько встиг його зупинити.

Зрештою донора було знайдено, і операція пройшла успішно. Сьогодні Майклу 45 років, він працює економістом і веде незалежне життя. Свій вільний час він присвячує захисту прав дітей із ДЦП і активно виступає за посмертне донорство органів.

Майкл Кутчер (фото: instagram.com/mkutch)

Кіфер і Рейчел Сазерленди

Канадець Кіфер Сазерленд, відомий за фільмами "Дзеркала", "Коматозники" і драмою Ларса фон Трієра "Меланхолія", народився в знаменитій акторській родині. Його батько - легендарний актор Дональд Сазерленд.

Здається природним, що Кіфер пішов стопами батька і почав зніматися в кіно. Однак його сестра-близнючка Рейчел обрала інший шлях, віддавши перевагу продюсуванню замість акторської кар'єри.

Хоча вона зіграла всього в кількох маловідомих фільмах, це не завадило їй заробити статок у 60 мільйонів доларів, займаючись роботою в постпродакшені.

Кіфер Сазерленд (фото: instagram.com/kiefersutherland)

Скарлетт і Хантер Йоханссон

Хантер Йоханссон молодший за свою знамениту сестру Скарлетт лише на три хвилини. У 1996 році він разом з нею знявся в комедійно-драматичному фільмі "Менні і Ло", після чого на знімальному майданчику його більше не бачили.

Скарлетт Йоханссон (фото: Getty Images)

Натомість Хантера часто можна було помітити поруч зі Скарлетт на червоних доріжках різних премій, де він, як справжній брат, супроводжував сестру на важливих заходах.

Однак Хантера більше приваблювала політична кар'єра: наприкінці 2000-х він працював у команді Барака Обами, а нині активно займається бізнесом і благодійністю.

Хантер Йоханссон (фото: instagram.com/hunterjo)

Він Дізель і Пол Вінсент

Важко уявити, що брутальний Він Дизель у школі був худим і сором'язливим хлопчиком, який сильно заздрив своєму братові-близнюку Полу. Саме через свою сором'язливість Він і почав займатися в спортзалі, щоб наростити м'язи і впевненість у собі.

Тоді як Він мріяв про кар'єру в кіно, Полу цілком підійшла робота монтажера. Зараз про Пола відомо небагато: він живе в Південній Каліфорнії і займається редагуванням і продюсуванням звукових доріжок для фільмів.

Він Дізель і Пол Вінсент (фото: instagram.com/vindiesel)