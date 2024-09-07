5 звезд, у которых есть сестра или брат близнец, но никто об этом не знает

Жизель и Патрисия Бундхен

Бывший ангел Victoria's Secret Жизель Бундхен родилась на юге Бразилии в семье немецких эмигрантов. У нее есть сестра-двойняшка Патрисия, а также четыре другие сестры: Ракель, Гразиэла, Габриэла и Рафаэла.

В 14 лет Патрисия, как и Жизель, поступила в модельную школу, но вскоре поняла, что работа на подиуме ей не по душе. Вместо этого она решила сосредоточиться на карьере в модельном менеджменте, поступив на факультет связей с общественностью. Патрисия стала поддерживать и помогать Жизель на пути к успеху.

Во многом благодаря ее деловой интуиции Жизель почти 12 лет оставалась самой высокооплачиваемой моделью в мире.

Жизель и Патрисия Бундхен (фото: instagram.com/gisele)

Эштон и Майкл Кутчеры

В 1970-х годах УЗИ не было широко распространено, поэтому родители Кристофера (Эштона) и Майкла Кутчеров не ожидали рождения близнецов. Первый мальчик родился абсолютно здоровым, но у второго диагностировали легкую форму ДЦП и кардиомиопатию (патология сердца, при которой поражается миокард).

Эштон Кутчер (фото: Википедия)

По легенде, когда братьям было 13 лет, Майклу срочно потребовалась пересадка сердца, и Эштон даже хотел пожертвовать собой, чтобы отдать сердце брату, но отец успел остановить его.

В конце концов, донор был найден, и операция прошла успешно. Сегодня Майклу 45 лет, он работает экономистом и уводит независимую жизнь. Свое досуг он посвящает защите прав детей с ДЦП и активно выступает за посмертное донорство органов.

Майкл Кутчер (фото: instagram.com/mkutch)

Кифер и Рэйчел Сазерленды

Канадец Кифер Сазерленд, известный по фильмам "Зеркала", "Коматозники" и драме Ларса фон Триера "Меланхолия", родился в знаменитой актерской семье. Его отец - легендарный актер Дональд Сазерленд.

Кажется естественным, что Кифер пошел по стопам отца и начал сниматься в кино. Однако его сестра-близнец Рейчел избрала другой путь, предпочтя продюсирование вместо актерской карьеры.

Хотя она сыграла всего в нескольких малоизвестных фильмах, это не помешало ей заработать состояние в 60 миллионов долларов, занимаясь работой в постпродакшене.

Кифер Сазерленд (фото: instagram.com/kiefersutherland)

Скарлетт и Хантер Йоханссон

Хантер Йоханссон младше своей знаменитой сестры Скарлетт всего на три минуты. В 1996 году он вместе с ней снялся в комедийно-драматическом фильме "Мэнни и Ло", после чего на съемочной площадке его больше не видели.

Скарлетт Йоханссон (фото: Getty Images)

Хантера часто можно было заметить рядом со Скарлетт на красных дорожках разных премий, где он, как настоящий брат, сопровождал сестру на важных мероприятиях.

Однако Хантера больше привлекала политическая карьера: в конце 2000-х он работал в команде Барака Обамы, а сейчас активно занимается бизнесом и благотворительностью.

Хантер Йоханссон (фото: instagram.com/hunterjo)

Вин Дизель и Пол Винсент

Трудно представить, что брутальный Вин Дизель в школе был худым и застенчивым мальчиком, сильно завидовавшим своему брату-близнецу Полу. Именно из-за своей застенчивости Вин и начал заниматься в спортзале, чтобы нарастить мышцы и уверенность в себе.

В то время как Дизель мечтал о карьере в кино, Полу вполне подошла работа монтажера. Сейчас о Поле известно немногое: он живет в Южной Калифорнии и занимается редактированием и продюсированием звуковых дорожек для фильмов.

Вин Дизель и Пол Винсент (фото: instagram.com/vindiesel)