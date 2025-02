Никто не верил, а они смогли! 6 звезд, которые после долгой паузы снова покоряют мир

Дженнифер Кулидж

После многих лет, играя второстепенные роли в комедиях и телешоу, Дженнифер Кулидж достигла своего прорыва, сыграв маму Стифлера во франшизе фильма "Американский пирог". Она продолжала пользоваться успехом в комедийном жанре, сыграв заметные роли в "Блондинке в законе" и "Истории Золушки".

Однако после того, как ей не удалось получить главную роль в "Отчаянных домохозяйках", слава Кулидж пошла на спад. Несмотря на то, что она сыграла роль второго плана в ситкоме CBS "2 разбитые девушки", ее огромный потенциал остался неиспользованным. Кадр из сериала "Белый лотос"

Но затем появился маленький проект под названием "Белый лотос". Антологический сериал HBO вернул Кулидж в центр внимания, когда ей было 60 лет, и принес ей несколько престижных наград, в том числе ее первую "Эмми", "Золотой глобус" и награду SAG.

Майкл Китон

Сюжет фильма "Человек-птица" 2014 года напоминает жизнь исполнителя главной роли Майкла Китона. Как и персонаж Ригган Томсон, Китон сначала получил признание, изобразив супергероя в фильме, но впоследствии его карьера пошла на спад.

В случае Китона этот спад начался в начале 2000-х годов с серии второстепенных ролей в умеренно успешных фильмах. В начале 2010-х годов Китон остро нуждался в возрождении карьеры, что уместно произошло в фильме "Человек-птица", который, казалось, был параллелен его собственной жизни. Кадр из фильма "Человек-птица"

Он принес Китону многочисленные номинации на награды, подготовив основу для ролей в следующих проектах, таких как "В центре внимания", "Человек-паук: Возвращение домой" и мини-сериале Hulu "Dopesick", который принес ему первую премию "Эмми".

Кэша

В начале 2010-х Кеша доминировала на танцполах по всему миру с такими хитами, как "Tik Tok", "We R Who We R" и "Timber". Для внешнего мира ее жизнь казалась гламурной, поскольку ее карьера процветала.

Однако за кадром она столкнулась с личными проблемами, включая расстройство пищевого поведения и якобы эксплуататорские отношения с продюсером доктором Люком. Это привело к тому, что она подала иск против него за сексуальное насилие, который длился несколько месяцев, чтобы она была уволена только в 2016 году.

Кеша (фото: instagram.com/kesha)

После четырехлетнего перерыва Кеша триумфально вернулась со своим синглом 2017 года "Praying", который, казалось бы, рассматривал вышеупомянутый иск. Эта песня принесла Кеше номинацию на "Грэмми" за лучшее сольное поп-исполнение и стала гимном движения MeToo.

Эдди Мерфи

Эдди Мерфи, несомненно, был одной из величайших кинозвезд 1980-х годов. Получив известность в "Субботнем вечере в прямом эфире", Мерфи перешел на большой экран, где получил огромные кассовые сборы благодаря таким фильмам, как "Полицейский из Беверли-Хиллз" и "Поездка в Америку".

Однако в конце 2000-х его карьера пошла на спад после серии фильмов, которые потерпели либо критический, либо коммерческий провал. После многих лет вне поля зрения Мерфи успешно вернулся с фильмом 2019 года "Мое имя Долемайт". Кадр из фильма "Мое имя Долемайт"

В том году он также вернулся на сцену, которая создала его карьеру, впервые с 1984 года. За ведение эпизода "Субботнего вечера в прямом эфире" 21 декабря 2019 года Мерфи получил свою первую премию "Эмми".

Киану Ривз

Вернуться один раз как голливудский актер довольно сложно, но Киану Ривзу удалось достичь этого замечательного достижения дважды. После затишья в карьере Ривз пережил первое возрождение в 1999 году с "Матрицей", которая закрепила его как одного из величайших героев Голливуда.

С этого момента все, казалось, пошло только вниз. В конце 2000-х и в начале 2010-х его карьера пошла на спад, отмеченная рядом преимущественно неудачных фильмов. Ривз смог вернуть внимание в 2014 году с "Джоном Уиком" и запустил очень успешную франшизу. Кадр из фильма "Джон Уик-4"

С тех пор он вернулся во вселенную "Матрицы" для "Воскрешения" и одолжил свой голос во франшизе "История игрушек", оставаясь таким же милым, как и раньше.

Брендан Фрейзер

Получить "Оскар" после длительного упадка карьеры является несбыточной мечтой для многих голливудских актеров, но эта мечта осуществилась для Брендана Фрейзера в 2023 году. Фрейзер вырвался в начале 90-х с такими проектами, как "Человек из Энсино" и "Школьные узы".

Впоследствии он получил статус главной звезды благодаря трилогии "Мумия". В конце 2000-х годов Фрейзер почти исчез, главным образом из-за ряда личных проблем, включая развод, проблемы со здоровьем и предполагаемое сексуальное насилие со стороны тогдашнего президента Голливудской ассоциации иностранной прессы. Кадр из фильма "Кит"

В 2022 году он сыграл главного героя в фильме Даррена Аронофски "Кит". Фильм вдохнул новую жизнь в его карьеру, принеся ему горячие овации во всем мире и премию "Оскар" за лучшую мужскую роль.